На Камчатке зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 438 0

Специалисты обнаружили волну у побережья Елизовского района в районе метеостанции.

На Камчатке зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

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Волну цунами высотой от трех до четырех метров зафиксировали на мысе наблюдения метеостанции Водопадная в Елизовском районе Камчатки. Об этом 30 июля сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По его словам, специалисты управления Гидрометслужбы (УГМС) визуально зафиксировали приближение волны в пределах указанной высоты. Обращение министра было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Лебедев подчеркнул, что при объявлении тревоги цунами все жители должны незамедлительно покидать прибрежную зону и отходить от водоемов. Он также напомнил о необходимости следовать указаниям спасателей и прослушивать оповещения по громкой связи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате сильного землетрясения, которое случилось 30 июля в Петропавловске-Камчатском, часть стены в здании детского сада № 15 обрушилась. Землетрясение магнитудой от 7,7 до 7,9 по шкале Рихтера стало самым мощным за последние годы. Инцидент произошел в тот момент, когда в здании не было ни посетителей, ни персонала. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

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