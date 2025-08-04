«Наш дуэт»: SHAMAN рассказал о подготовке к выступлению на «Интервидении»

Мероприятие состоится 20 сентября 2025 года в Москве.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, заявил, что композитор и продюсер Максим Фадеев споет в бэк-вокале вместе с ним на «Интервидении». Об этом певец рассказал в беседе с 5-tv.ru на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

«Приоткрою вам небольшую тайну: в проигрышах в этой песни есть бэк-вокал, и в нем поет сам Максим Фадеев. Так что фактически можно сказать, это в каком-то смысле слова наш дуэт», — поделился исполнитель.

Также SHAMAN рассказал и о том, как проходит подготовка к «Интервидению». По его словам, со второй половины августа начнется работа над режиссерской составляющей выступления.

«Мы сняли клип на эту песню, и сейчас будет вестись подготовка, начиная со второй половины августа, я так думаю, непосредственно подготовка номера с режиссерской стороны, как это будет именно 20 сентября», — рассказал SHAMAN.

Международный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. В состав жюри войдет композитор Игорь Матвиенко. Свое участие уже подтвердили 20 стран, среди которых КНР, США, Индия, Казахстан, ЮАР и Колумбия.

Решение провести мероприятие в Москве и Подмосковье в 2025 году было принято президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий указ глава государства подписал 3 февраля. Председателем организационного комитета стал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN представил клип на свою новую песню «Прямо по сердцу» на медиафасаде кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате.

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