Серьезный катаклизм: после землетрясения на Камчатке продолжают фиксировать афтершоки

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После сильного землетрясения на Камчатке продолжают фиксировать афтершоки

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Шелдовицкий; 5-tv.ru

Тема:
Землетрясение на Камчатке

Временные пункты размещения работают для тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

Сегодня Камчатка испытала самый сильный афтершок — магнитудой 6.8. Некоторые дома и гостиницы даже эвакуировали. Полуостров трясет всю неделю после того, как произошел главный подземный удар магнитудой 8.8. Он признан шестым по силе из всех землетрясений. Но ученые уже предупредили: этот эпизод — лишь начало целой серии серьезных катаклизмов. Почему — рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров

Даже спустя пять дней после мощнейшего в истории землетрясения в Петропавловске-Камчатском ощущаются отголоски разгула стихии. Столицу региона продолжает трясти. Толчки продолжаются. Можно услышать, как здание буквально ходит ходуном.

Подземные толчки спровоцировали активность местных вулканов. Их в регионе порядка 30. На Ключевском извержение постоянно усиливается, сходит лава. Пепловые выбросы — до 10 километров. Закипел и Шивелуч — там пепел поднимается на высоту 8 километров над уровнем моря. С такой же силой извергается вулкан Карымский, похожая ситуация на Безымянном и Камбальном. А это кадры вулкана Крашенинникова, он проснулся спустя 600 лет.

Это эксклюзивные кадры, снятые на вершине Авачинского вулкана. Несмотря на предупреждения, туристы продолжают восхождения.

«Из-за газов есть вероятность задыхания. Камни, чувствовалось, ходили ходуном», — говорит инструктор по туризму Александр Коренев.

«Непередаваемый запах серы. МЧС не рекомендует туда заходить. Но, как бы, на свой страх и риск», — сказала Надежда Пелепенко.

Землетрясение спровоцировало выбросы пепла на Авачинском вулкане, он проснулся. Извержение может начаться в любой момент. Буквально по соседству находится еще один вулкан, его пробуждение — это дело времени. Эти великаны еще называют «домашними», потому что они находятся очень близко к городу.

До Петропавловска-Камчатского всего 30 километров. Городу сильно повезло, что эпицентр землетрясения находился далеко в океане.

Камчатка — одно из самых сейсмоактивных мест на планете. Полуостров находится на стыке нескольких литосферных плит в Тихоокеанском огненном кольце. Дальний Восток пережил землетрясение, которое вошло в историю человечества как шестое по силе — магнитуда достигла 8,8.

То, что никто не пострадал, — везение. Садик был закрыт на ремонт, а сотрудники спасались от летящих камней и осколков в самый последний момент.

«Ну, я выбежал. Встал вон там, и как раз оно рухнуло», — рассказывает специалист по эксплуатации здания Ренат Шарафеев.

В таких экстремальных условиях пришлось работать тем, от кого зависят жизни людей. Онкологи не остановили операцию и успешно ее провели при сильнейших толчках.

Выдержку проявили и местные акушеры. Один из них — Мгер Адамян — хладнокровно продолжал операцию, пока все вокруг тряслось и рушилось.

«Приходится работать в таких условиях, но первый раз такой сильное землетрясение было за столько лет — я с 2011 года тут», — рассказал Мгер Адамян.

То, что после такого сильного землетрясения нет ни одного погибшего, далеко не случайность. Быстрая эвакуация и готовность зданий принять удар стихии во многом спасли от трагедии.

Малейшие колебания и трение плит фиксируют как наземные, так и подземные датчики. На Камчатке их 85. Информация в режиме реального времени поступает в этот мониторинговый центр. Работа здесь ведется 24 на 7.

«Мы слышим слабую „музыку“ — значит, землетрясение легкое. Если сильное, мы слышим сирену и предупреждаем о цунами», — говорит гендиректор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

Сейчас опасность для жителей Камчатки и туристов, приезжающих в регион, сохраняется. Новые толчки снова привели к цунами на Камчатке. На местных сопках это приводит и к камнепадам. Но охотников за вулканами и любителей дикой природы эти риски не пугают.

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