Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Саши

Эфирная новость 33 0

Девятилетнему мальчику требуется дорогостоящее лечение.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел! Накануне мы рассказывали историю 9-летнего Саши.

Мальчик борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Ему срочно требуется трансплантация костного мозга и курс лечения. Необходимый препарат стоит больше двух миллионов рублей. В семье таких денег нет! Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму.

Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
День Добрых Дел
7 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Саши
1 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Дениса
31 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Дениса
25 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Теи
24 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Теи
18 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 16-летней Элины
17 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 16-летней Элины
11 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Яна
10 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Яна
4 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Марины
+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

10:50
По больному: украинские нацисты осквернили памятник жертвам волынской резни
10:40
А солнце выйдет? Какая погода будет в Москве в выходные
10:30
В доме на Невском проспекте обрушились перекрытия, есть погибший и пострадавший
10:23
В Москве двое в масках ограбили отделение почты, похитив крупную сумму денег
10:14
Насмерть сбивший актрису Земляникину байкер полностью признал вину
10:00
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Саши

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс