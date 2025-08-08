Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Саши
Девятилетнему мальчику требуется дорогостоящее лечение.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел! Накануне мы рассказывали историю 9-летнего Саши.
Мальчик борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Ему срочно требуется трансплантация костного мозга и курс лечения. Необходимый препарат стоит больше двух миллионов рублей. В семье таких денег нет! Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму.
Большое вам спасибо!
