Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Саши

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел! Накануне мы рассказывали историю 9-летнего Саши.

Мальчик борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Ему срочно требуется трансплантация костного мозга и курс лечения. Необходимый препарат стоит больше двух миллионов рублей. В семье таких денег нет! Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму.

Большое вам спасибо!

