Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске
Переговоры состоятся 15 августа. Помощник президента России Ушаков подтвердил эту информацию.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа, заявил президент США. Помощник президента России Ушаков подтвердил эту информацию.
«Долгожданная встреча между мной <…> и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что позже поделится подробностями предстоящей встречи.
По словам Ушакова, Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске.
Путин 6 августа провел встречу с Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись сигналами по вопросу урегулирования конфликта.
После визита спецпредставителя было официально объявлено о проведении личной встречи между Путиным и Трампом, которая может состояться уже в понедельник. Место пока не разглашается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и США работают над соглашением о прекращении украинского конфликта.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.
88%
Нашли ошибку?