Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске

Айшат Татаева
Айшат Татаева Срочная новость 77 0

Переговоры состоятся 15 августа. Помощник президента России Ушаков подтвердил эту информацию.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа, заявил президент США. Помощник президента России Ушаков подтвердил эту информацию.

«Долгожданная встреча между мной <…> и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что позже поделится подробностями предстоящей встречи.

По словам Ушакова, Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске.

Путин 6 августа провел встречу с Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись сигналами по вопросу урегулирования конфликта.

После визита спецпредставителя было официально объявлено о проведении личной встречи между Путиным и Трампом, которая может состояться уже в понедельник. Место пока не разглашается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и США работают над соглашением о прекращении украинского конфликта.

