Влияние корональной дыры: на Земле началась магнитная буря

Магнитная буря обрушилась на Землю
Фото: 5-tv.ru
Метеозависимым людям в этот период нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию.
Магнитная буря обрушилась на Землю. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.
Как говорится в сообщении, магнитная буря началась, как и ожидалось, после того, как в 17:00 по московскому времени Земля вошла в зону действия корональной дыры.
В лаборатории отметили, что что на данный момент буря имеет умеренный уровень, и ее единственной причиной является влияние корональной дыры.
Также подчеркивается, что выбросы плазмы от Солнца, которые ученые хотели зафиксировать, пока не достигли нашей планеты.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что на этих выходных на Землю обрушится мощная магнитная буря. Вечером 6 августа на Солнце сформировалась большая корональная дыра, обращенная в сторону нашей планеты. Этот фактор приведет к увеличению скорости солнечного ветра, что спровоцирует геомагнитный шторм, который начнется 8 августа. В пятницу и субботу уровень магнитосферы достигнет «красных» значений, а в воскресенье снизится до «оранжевого».
