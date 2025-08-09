За два часа сбиты 26 украинских БПЛА над РФ и Азовским морем

За два часа над регионами России и акваторией Азовского моря были сбиты 26 украинских беспилотников (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все сбитые беспилотные аппараты самолетного типа были перехвачены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Семь дронов уничтожили над Тульской и Брянской областями, четыре — в Краснодарском крае, три — над Калужской областью, по два — над Азовским морем и Орловской областью, и один — над Курской областью.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, специалисты экстренных служб продолжают работать на месте падения обломков.

В ночь на 9 августа Вооруженные силы Украины пытались атаковать 12 российских регионов. Наибольшее количество дронов — 28 — направили на Курскую область. Также подверглись массированной атаке Брянская, Калужская и Тульская области. Над Москвой ПВО сбило один беспилотник. Всего в небе над регионами России уничтожили 97 украинских дронов.

