Силы ПВО отразили атаку украинского дрона на Москву

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 21 0

На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Силы ПВО РФ отразили атаку украинских дронов на Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Этой ночью дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) России была отражена атака украинского дрона на Москву. Об этом в своем личном блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву», — уточнил градоначальник.

По данным Сергея Собянина, на месте падения обломков в настоящее время продолжают работать специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

В ночь на 9 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать 12 российских регионов. Больше всего дронов было направлено на Курскую область — 28 БПЛА. Также массированной атаке подверглись Брянская, Калужская и Тульская области. Над Москвой ПВО РФ сбило один беспилотник. Всего в небе над регионами РФ уничтожили 97 украинских дронов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области при взрыве беспилотника пострадал ребенок. У 12-летнего мальчика диагностированы минно-взрывная травма и баротравма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
20 июл
Три дрона боевиков ВСУ сбиты на подлете к Москве
20 июл
Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
20 июл
Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали в Зеленограде
19 июл
Собянин заявил об уничтожении трех беспилотников на подлете к Москве
19 июл
Свыше 70 дронов боевиков ВСУ уничтожили силы ПВО РФ за ночь
19 июл
Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
9 июл
Два летевших на Москву дрона ВСУ ликвидировали силы противовоздушной обороны
5 июл
Два летевших на Москву беспилотника ВСУ ликвидированы силами ПВО РФ
17 июн
Отражена атака летящих на Москву дронов ВСУ
8 июн
Четыре летевших на Москву беспилотника ВСУ ликвидированы силами ПВО РФ
+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Су-34 ударил по пункту временной дислокации боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:54
Силы ПВО отразили атаку украинского дрона на Москву
9:46
В Стерлитамаке 15 человек пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси
9:14
«Жалко девочку»: участница «Дома-2» Захарова отреагировала на смерть Малининой
8:52
В нацразведке США оценили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине
8:38
«Были какие-то сомнения»: Павел Табаков рассказал о творческом пути своего отца

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс