В Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.



Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Житель села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа Запорожской области погиб после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом 9 августа сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник осуществил атаку БПЛА по частным домовладениям села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа. От полученных ранений погиб местный житель, мужчина 1955 года рождения», — уточнил глава региона.

По словам Балицкого, в настоящее время существует угроза повторного удара. В районе происшествия работают подразделения противовоздушной обороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее, писал 5-tv.ru, за два часа над регионами России и акваторией Азовского моря были сбиты 26 украинских дронов.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

