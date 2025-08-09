В Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель
Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Житель села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа Запорожской области погиб после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом 9 августа сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Противник осуществил атаку БПЛА по частным домовладениям села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа. От полученных ранений погиб местный житель, мужчина 1955 года рождения», — уточнил глава региона.
По словам Балицкого, в настоящее время существует угроза повторного удара. В районе происшествия работают подразделения противовоздушной обороны.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее, писал 5-tv.ru, за два часа над регионами России и акваторией Азовского моря были сбиты 26 украинских дронов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 9 авг
- За два часа сбиты 26 украинских БПЛА над территорией РФ
- 9 авг
- Силы ПВО ночью уничтожили 97 украинских БПЛА над регионами России
- 9 авг
- В жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА
- 8 авг
- Силы ПВО за полтора часа сбили 13 украинских дронов над пятью регионами РФ
- 8 авг
- За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 30 украинских беспилотников
- 7 авг
- В Белгородской области при взрыве беспилотника пострадал ребенок
- 7 авг
- Средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ
- 7 авг
- За прошедшую ночь силы ПВО России перехватили 82 украинских беспилотника
- 7 авг
- Пожар на ж/д станции начался в Волгоградской области после атаки БПЛА
- 7 авг
- При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя
94%
Нашли ошибку?