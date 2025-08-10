«Впереди сложная дипломатическая работа»: политолог оценил вероятные итоги встречи Путина и Трампа

Александр Асафов перечислил темы, которых, возможно, коснутся мировые лидеры.

Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске положит начало серьезной и сложной дипломатической работе. Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог Александр Асафов.

«Я думаю, что нас ждет долгая череда встреч разного уровня. Уже известно об ответной встрече Трампа и президента России Владимира Путина, возможно, на территории России», — предположил эксперт.

При этом, политолог не ожидает больших прорывов уже на начальном этапе переговоров.

«В целом я бы, честно говоря, не ожидал каких-то прорывов, поскольку по массе вопросов — и не только урегулирования украинского кризиса — нужно разговаривать, нужно договариваться. Это и Арктика, и контроль за национальным и национальным вооружением, и, конечно, пошлины, тарифы, санкции, и весь тот набор точек соприкосновения России и США, которые надо обсуждать. Впереди, действительно, довольно сложная, серьезная дипломатическая работа», — подчеркнул Асафов.

Место встречи лидеров двух стран — Аляска — выглядит символично, но в нынешней ситуации, считает политолог, глубокого символизма нет. Впрочем, встреча здесь вполне может стать точкой восстановления российско-американских отношений.

