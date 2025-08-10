Частные дома в Ростовской области повреждены в результате атаки дронов ВСУ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В результате атаки украинских беспилотников в городе Миллерово Ростовской области выбиты стекла в частных домах и поврежден забор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Миллерово в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор», — отметил чиновник.

Слюсарь уточнил, никто в результате атаки беспилотников не пострадал.

Также глава региона сообщил, что силы ПВО уничтожили украинские дроны в Миллеровском и Чертковском районах.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Запорожской области погиб мирный житель в результате атаки украинского беспилотника по частным домовладениям села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

