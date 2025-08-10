Путин обсудил переговоры с США с президентом Таджикистана Рахмоном

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Лидеры поговорили о двустороннем сотрудничестве и ситуации на международной арене.

Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном поделился результатами переговорного процесса с Соединенными Штатами.

Об этом 10 августа сообщила пресс-служба президента Таджикистана. По информации таджикской стороны, Путин проинформировал о ключевых итогах переговоров с американской стороной.

Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку, включая поиск политико-дипломатических решений украинского кризиса. Рахмон выразил поддержку усилиям по мирному урегулированию конфликта. Обе стороны подтвердили готовность к развитию стратегического партнерства и намечают проведение встреч на высшем уровне как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Ранее, 8 августа, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, отметив, что переговоры будут направлены на достижение мирного соглашения между Россией и Украиной.

Эксперты полагают, что местом встречи может стать город Анкоридж, где пересекаются экономические интересы двух стран и есть возможности для совместных проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США ждут встречу Путина и Трампа на Аляске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
Режиссер Юрий Бутусов умер на 64-м году жизни
13:05
В Госдуме предложили ограничить наценку на социально значимые продукты до 15%
12:50
Путин обсудил переговоры с США с президентом Таджикистана Рахмоном
12:40
ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивавший переброску ВСУ
12:35
В Манеже представили лучшие строительные проекты Москвы
12:20
В Новосибирске подростка ограбили на сумму почти 2 млн рублей

Сейчас читают

Режиссера картины «Олдбой» Пак Чхан Ука исключили из гильдии сценаристов США
«Впереди сложная дипломатическая работа»: политолог оценил вероятные итоги встречи Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс