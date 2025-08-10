Путин обсудил переговоры с США с президентом Таджикистана Рахмоном

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном поделился результатами переговорного процесса с Соединенными Штатами.

Об этом 10 августа сообщила пресс-служба президента Таджикистана. По информации таджикской стороны, Путин проинформировал о ключевых итогах переговоров с американской стороной.

Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку, включая поиск политико-дипломатических решений украинского кризиса. Рахмон выразил поддержку усилиям по мирному урегулированию конфликта. Обе стороны подтвердили готовность к развитию стратегического партнерства и намечают проведение встреч на высшем уровне как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Ранее, 8 августа, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, отметив, что переговоры будут направлены на достижение мирного соглашения между Россией и Украиной.

Эксперты полагают, что местом встречи может стать город Анкоридж, где пересекаются экономические интересы двух стран и есть возможности для совместных проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США ждут встречу Путина и Трампа на Аляске.

