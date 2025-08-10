Жители Анкориджа отмечают исторические и культурные связи с РФ и надеются на сотрудничество.

Жители Анкориджа — крупнейшего города штата Аляска — считают, что географическая близость региона к России и США делает Аляску подходящим местом для предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 10 августа корреспонденту «Известий» рассказали местные жители.

«Я встречал много русскоговорящих людей, живущих на Аляске. На Аляске много богатых русских корней, ведь мы находимся так близко друг к другу. В Анкоридже есть русская церковь, и я встретил много друзей и людей по всему городу, которые родом из России», —рассказала местная жительница.

По их словам, еще в начале XIX века между Аляской и Россией существовал сухопутный мост, что усиливает историческую связь с континентом. Многие жители Анкориджа говорят о большом числе русскоговорящих, живущих в городе, а также упоминают русскую церковь, которая является центром культурной жизни.

«Это долгая история сотрудничества России и Америки на Аляске. Я думаю, что более того, мы всегда сотрудничали с Россией по всем вопросам. Знаете, мы очень разочарованы санкциями. Мы хотим работать с Россией. Они наши соседи», — сказал местный житель.

Местные отмечают, что чувствуют разочарование из-за антироссийских санкций и подчеркивают важность сотрудничества с Россией, учитывая близость стран и долгую историю взаимодействия. Они выражают надежду на развитие рабочих отношений и взаимопонимания с соседним государством.

