Страны ЕС планируют провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
Страны Евросоюза стремятся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом, ссылаясь на анонимные источники, сообщает агентство Bloomberg.
«По словам лиц, знакомых с ситуацией, европейские страны стремятся провести переговоры с Дональдом Трампом перед запланированной встречей президента США с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске», — уточняется в материале.
Такое предложение последовало после активных дипломатических контактов представителей США и Европы в эти выходные. В частности, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в субботу, 9 августа, обсуждал данную инициативу во время встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.
О необходимости подобной встречи послам стран Евросоюза сообщили в воскресенье, 10 августа. Уточняется, что в понедельник, 11 августа, состоится совещание глав дипведомств стран сообщества по видео-конференц-связи.
Ранее стало известно, что переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пройдут на Аляске 15 августа. Американский лидер назвал встречу долгожданной.
Отмечается, что Владимир Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США допустили участие президента Украины Владимира Зеленского во время встречи Путина и Трампа.
