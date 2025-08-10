Страны ЕС планируют провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 51 0

Такое предложение последовало после активных дипломатических контактов представителей США и Евросоюза в эти выходные.

ЕС проведет переговоры с Трампом до саммита с Путиным

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Страны Евросоюза стремятся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом, ссылаясь на анонимные источники, сообщает агентство Bloomberg.

«По словам лиц, знакомых с ситуацией, европейские страны стремятся провести переговоры с Дональдом Трампом перед запланированной встречей президента США с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске», — уточняется в материале.

Такое предложение последовало после активных дипломатических контактов представителей США и Европы в эти выходные. В частности, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в субботу, 9 августа, обсуждал данную инициативу во время встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

О необходимости подобной встречи послам стран Евросоюза сообщили в воскресенье, 10 августа. Уточняется, что в понедельник, 11 августа, состоится совещание глав дипведомств стран сообщества по видео-конференц-связи.

Ранее стало известно, что переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пройдут на Аляске 15 августа. Американский лидер назвал встречу долгожданной.

Отмечается, что Владимир Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США допустили участие президента Украины Владимира Зеленского во время встречи Путина и Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Встреча Путина и Трампа
10 авг
В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
10 авг
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
10 авг
«Устали тратить деньги»: Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине
10 авг
Каллас созвала встречу глав МИД ЕС для обсуждения встречи Путина и Трампа
10 авг
CNN: Зеленский посетит Аляску во время встречи Путина и Трампа
10 авг
Путин обсудил переговоры с США с президентом Таджикистана Рахмоном
10 авг
«Россия — наш сосед»: как в США ждут встречу Путина и Трампа на Аляске
10 авг
Мир не нужен: почему ЕС и Киев хотят сорвать переговоры между РФ и США
10 авг
WР: США пока не приглашали Зеленского на переговоры Путина и Трампа на Аляске
10 авг
Политолог указал на заблуждение ЕС в отношении реального положения дел на Украине
+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Белокурый ангел: как изменился красавчик из «Голубой лагуны» за 45 лет
22:47
Пушилин сообщил об активном продвижении ВС РФ к селу Майское в ДНР
22:37
Страны ЕС планируют провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным
22:03
Дима Билан сплясал на крыше трактора в Ленинградской области
21:26
В Турции после сильного землетрясения обрушилось более десяти зданий
21:12
Причиной гибели Бутусова могло стать мертвое волнение в Черном море

Сейчас читают

Дима Билан сплясал на крыше трактора в Ленинградской области
В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс