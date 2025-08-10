В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 1 020 0

Окончательное решение о приглашении президента Украины на переговоры еще не принято.

Представитель США в НАТО не исключилучастие Зеленского в саммите Путина и Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер не исключил возможность участия президента Украины Владимира Зеленского в предстоящей встрече лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Я определенно считаю, что это возможно», — заявил Уитакер в интервью CNN.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о приглашении Владимира Зеленского на переговоры еще не принято. По словам Уитакера, этот вопрос будет решать Дональд Трамп.

До этого телеканал CNN отмечал, что Белый дом не исключает посещения Зеленским Аляски в период встречи Путина и Трампа. В администрации США допустили возможность его присутствия на отдельных встречах.

В это же время глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас созвала встречу глав МИД Евросоюза для обсуждения встречи Путина и Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Встреча Путина и Трампа
