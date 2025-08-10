В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа

Окончательное решение о приглашении президента Украины на переговоры еще не принято.
Фото: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер не исключил возможность участия президента Украины Владимира Зеленского в предстоящей встрече лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Я определенно считаю, что это возможно», — заявил Уитакер в интервью CNN.
В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о приглашении Владимира Зеленского на переговоры еще не принято. По словам Уитакера, этот вопрос будет решать Дональд Трамп.
До этого телеканал CNN отмечал, что Белый дом не исключает посещения Зеленским Аляски в период встречи Путина и Трампа. В администрации США допустили возможность его присутствия на отдельных встречах.
В это же время глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас созвала встречу глав МИД Евросоюза для обсуждения встречи Путина и Трампа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 10 авг
- «Устали тратить деньги»: Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине
- 10 авг
- Каллас созвала встречу глав МИД ЕС для обсуждения встречи Путина и Трампа
- 10 авг
- CNN: Зеленский посетит Аляску во время встречи Путина и Трампа
- 10 авг
- Путин обсудил переговоры с США с президентом Таджикистана Рахмоном
- 10 авг
- «Россия — наш сосед»: как в США ждут встречу Путина и Трампа на Аляске
- 10 авг
- Мир не нужен: почему ЕС и Киев хотят сорвать переговоры между РФ и США
- 10 авг
- WР: США пока не приглашали Зеленского на переговоры Путина и Трампа на Аляске
- 10 авг
- Политолог указал на заблуждение ЕС в отношении реального положения дел на Украине
- 10 авг
- Трамп открыт для трехстороннего саммита с Путиным и Зеленским
- 10 авг
- Европа перестает быть центром мира: политолог о символичности выбора места для встречи Путина и Трампа
Читайте также
94%
Нашли ошибку?