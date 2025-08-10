Два человека погибли в результате атаки дронов ВСУ в Тульской области

Алексей Мокряков
Силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников.

Два человека погибли в результате атаки ВСУ по Тульской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два человека погибли и три пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают атаковать Тульскую область… К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести», — отметил губернатор.

Миляев добавил, что силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 120 беспилотников ВСУ уничтожили над регионами РФ в ночь на 10 августа. Наибольшее число дронов — 29 — было сбито над территорией Краснодарского края. Еще 15 беспилотников уничтожили в воздушном пространстве Республики Крым, 13 — над Брянской областью, 12 — над Белгородской.

Кроме того, девять аппаратов перехватили над Воронежской областью, по восемь — в Саратовской области и Ставропольском крае. Семь дронов сбили в Калужской области, шесть — в Тульской, пять — в Ростовской, четыре — в Рязанской. Два аппарата уничтожили над акваторией Азовского моря, по одному — в небе над Смоленской, Орловской и Тверской областями.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

