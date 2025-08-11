Силы ПВО России ночью уничтожили 32 беспилотника боевиков ВСУ

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации в ночь на 11 августа ликвидировали 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины по российской территории. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в Белгородской области было сбито семь дронов, в Брянской и Калужской — по пять аппаратов. Четыре беспилотника уничтожили над Республикой Крым. По два БПЛА были перехвачены над Орловской, Курской, Воронежской и Рязанской областями, а также в небе над Московским регионом. Еще один дрон сбили над Тульской областью.

Минобороны уточнило, что перехват и уничтожение аппаратов обеспечили дежурные расчеты ПВО, действовавшие в различных направлениях. Ведомство подчеркнуло, что атака затронула сразу несколько регионов страны, но была полностью отражена.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один человек погиб в результате атаки дронов боевиков ВСУ в Нижегородской области

