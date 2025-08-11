Силы ПВО России ночью уничтожили 32 беспилотника боевиков ВСУ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 38 0

Атака с применением дронов затронула 10 российских регионов.

Силы ПВО России ночью уничтожили 32 беспилотника боевиков ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации в ночь на 11 августа ликвидировали 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины по российской территории. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в Белгородской области было сбито семь дронов, в Брянской и Калужской — по пять аппаратов. Четыре беспилотника уничтожили над Республикой Крым. По два БПЛА были перехвачены над Орловской, Курской, Воронежской и Рязанской областями, а также в небе над Московским регионом. Еще один дрон сбили над Тульской областью.

Минобороны уточнило, что перехват и уничтожение аппаратов обеспечили дежурные расчеты ПВО, действовавшие в различных направлениях. Ведомство подчеркнуло, что атака затронула сразу несколько регионов страны, но была полностью отражена.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один человек погиб в результате атаки дронов боевиков ВСУ в Нижегородской области

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 авг
Один человек погиб в результате атаки дронов ВСУ в Нижегородской области
10 авг
Два человека погибли в результате атаки дронов ВСУ в Тульской области
10 авг
«Люди бежали, дети плакали»: в Саратовской области ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА
10 авг
Более 120 беспилотников ВСУ уничтожили над регионами РФ за ночь
10 авг
Частные дома в Ростовской области повреждены в результате атаки дронов ВСУ
10 авг
Дроны ВСУ атаковали Саратовскую область — возможны жертвы среди мирного населения
9 авг
В Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель
9 авг
За два часа сбиты 26 украинских БПЛА над территорией РФ
9 авг
Силы ПВО ночью уничтожили 97 украинских БПЛА над регионами России
9 авг
В жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:21
«Я не заслужил»: названы указывающие на комплекс неполноценности
8:09
Не только щетка и паста: какие лайфхаки сохранят зубы здоровыми
8:07
В России представили новейшее стрелковое оружие
8:00
Украинские спецслужбы используют российских пенсионеров в качестве террористов-смертников
8:00
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
7:50
Сотрудники ФСБ задержали готовившего диверсию на Транссибе мужчину

Сейчас читают

Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
«Россия — наш сосед»: как в США ждут встречу Путина и Трампа на Аляске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс