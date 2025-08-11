Силы ПВО России ночью уничтожили 32 беспилотника боевиков ВСУ

Атака с применением дронов затронула 10 российских регионов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны Российской Федерации в ночь на 11 августа ликвидировали 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины по российской территории. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, в Белгородской области было сбито семь дронов, в Брянской и Калужской — по пять аппаратов. Четыре беспилотника уничтожили над Республикой Крым. По два БПЛА были перехвачены над Орловской, Курской, Воронежской и Рязанской областями, а также в небе над Московским регионом. Еще один дрон сбили над Тульской областью.
Минобороны уточнило, что перехват и уничтожение аппаратов обеспечили дежурные расчеты ПВО, действовавшие в различных направлениях. Ведомство подчеркнуло, что атака затронула сразу несколько регионов страны, но была полностью отражена.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один человек погиб в результате атаки дронов боевиков ВСУ в Нижегородской области
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 авг
- Один человек погиб в результате атаки дронов ВСУ в Нижегородской области
- 10 авг
- Два человека погибли в результате атаки дронов ВСУ в Тульской области
- 10 авг
- «Люди бежали, дети плакали»: в Саратовской области ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА
- 10 авг
- Более 120 беспилотников ВСУ уничтожили над регионами РФ за ночь
- 10 авг
- Частные дома в Ростовской области повреждены в результате атаки дронов ВСУ
- 10 авг
- Дроны ВСУ атаковали Саратовскую область — возможны жертвы среди мирного населения
- 9 авг
- В Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель
- 9 авг
- За два часа сбиты 26 украинских БПЛА над территорией РФ
- 9 авг
- Силы ПВО ночью уничтожили 97 украинских БПЛА над регионами России
- 9 авг
- В жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА
Читайте также
88%
Нашли ошибку?