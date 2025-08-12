Аляска переживает наплыв туристов и журналистов перед встречей Путина и Трампа

Даже вице-губернатор штата Лорен Леман не знает, где именно пройдут переговоры. Многое указывает на город Анкоридж. И хотя официально это не подтверждается, все номера в местных отелях уже забронированы — ажиотаж небывалый. Корреспондент «Известий» Владимир Артюхов убедился в этом лично.

Живописные пейзажи, от которых захватывает дух. Культовое место для любителей экстремальных видов спорта со всего мира. Именно эта локация — в числе первых претендентов на место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Гирдвуд — крошечный городок на Аляске, считается курортным: горы, лыжи, рыбалка. Все, что нужно для доверительного разговора тет-а-тет лидеров мировых держав.

Среди возможных мест для рандеву мировых лидеров — и сам Анкоридж с населением в 300 тысяч человек. По меркам Аляски — мегаполис: здесь живет почти половина населения штата. Все разговоры — о предстоящих переговорах президентов России и США.

Местные СМИ называют отель «Капитан Кук» возможным местом базирования российской делегации. В большой политике гостиница уже засветилась. В 2021 году здесь прошли три раунда американо-китайских переговоров.

А вот охранник, который работает здесь 15 лет, делает вид, что ничего не знает.

Очень символично: в двух шагах — русская пельменная с матрешкой на витрине. На Аляске благодаря грядущей встрече Путина и Трампа — высокий сезон, как на лучших курортах мира. Раскуплено буквально все.

Номера в отелях не просто раскуплены — цены на них взлетели в течение двух минут. Номер, вообще, очень неприглядный. Тут есть микроволновка, есть мини-кухня, одна большая кровать. И вот такой номер обойдется почти в 400 долларов (более 31 тысячи рублей. — Прим. ред.) за сутки.

Встреча президентов может состояться и на базе Элмендорф или форт Ричардсон. Здесь останавливаются для дозаправки самолеты, которые летят из США через Тихий океан.

Место для России памятное. Здесь захоронены наши летчики, которые перегоняли военные самолеты из Штатов в СССР во время Второй мировой. Дональд Трамп в сегодняшнем заявлении не исключил: добрососедские отношения между нашими странами могут возобновиться. Прежде всего, торговые. Американский президент отметил героизм россиян, которые в любые времена останавливали самых амбициозных завоевателей.

«Один мой друг сказал, что Россия сильна, потому что она просто продолжает сражаться. Они победили Гитлера, и мы тоже. И они победили Наполеона. Знаете, они уже долго занимаются этим», — отмечал ранее Дональд Трамп.

Американский лидер подтвердил: представителей Киева на саммите не будет. Более того, он недоволен Зеленским, который заявил, что отдавать земли Украины ему мешает Конституция.

«Он не является частью этой встречи. Я бы сказал, что он мог бы приехать, но он и так посетил много встреч, он занимается этим три с половиной года, а результата нет. Зеленский получил одобрение на то, чтобы начать войну и убивать всех подряд, но ему нужно одобрение на обмен землей. На Украине 88% жителей хотят заключения сделки о мире с Россией в соответствии с опросами», — сообщил Трамп.

Правда, Зеленского и воинственных европейцев, которые жаждут продолжать конфликт, Трамп обещал проинформировать об итогах встречи с Путиным.

И сейчас аналитики в США и Европе соревнуются в прогнозах: как все разрешится и чем закончится встреча лидеров супердержав. Все сходятся в одном: это встреча не ради встречи. Должен быть конкретный итог.

