Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 августа

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 18 по 24 августа 2025 года.

В начале недели энергия будет повышена, но к концу возможны перепады настроения. До субботы Солнце остается во Льве — одном из самых сильных положений. Находясь в знаке своего управления, светило придает нам здоровое честолюбие, стремление быть в центре и во главе, наделяет благородством и чувством собственного достоинства.

В это время мы чувствуем возрастающую уверенность в себе и оптимизм, увлеченность любимым делом и драйв от жизни. Вы ощущаете, как повышается влечение к спортивным занятиям, искусству, обучению, образованию и желание оказаться на сцене.

Сейчас удачный период, когда силу и мощь солнечной энергии возможно применить во власти в качестве руководителя, укрепить волю, повысить уровень энергетики, открыть в себе способности оратора и харизмата.

Однако под резким влиянием Урана усиливаются тщеславие и амбиции. Критика и непрошенные советы могут легко задеть гордость и тем самым вызвать гнев.

Также не перестарайтесь с давлением на окружающих. Старайтесь уступить там, где это возможно, хотя бы в мелочах.

Зато хорошо на таком фоне развивать неординарность и талант, который реализуется через внедрение новых идей и планов. Откиньте обыденность и примерьте на себя ведущую роль — на трибуне спикера, в качестве астролога, режиссера или мецената.

С 23 августа Солнце покидает великолепие Льва и встретится с Луной в точке Новолуния в трудолюбивой Деве. Так как влияние Урана продолжает электризовать оба светила, то возможна повышенная нервозность и суетливость.

На данном этапе не следует предпринимать важные дела, связанные с документами, информацией, покупкой техники. Пищеварительная система наиболее чувствительна, поэтому в эти дни нужно быть внимательными в вопросах соблюдения диеты.

Посвятите время формированию здорового образа жизни, сбалансированному рациону питания, профилактическому осмотру организма, физическим упражнениям.

В течение всего периода прохождения Солнца по подвижному, но эмоционально стабильному сектору Девы, желательно заняться своим здоровьем, урегулированием рабочих вопросов, получением профессиональных навыков. Эффективно окажется лечение нервной системы и избавление от вредных привычек.

Трудолюбие, профессионализм, прилежание, исполнительность и методичность — основные качества, которые мы можем успешно применить или наработать. Рациональное их приложение лучше всего пригодится в организации повседневной и рутинной работы, систематизации информации и составлении отчетов, планировании бюджета, оформлении документов и инструкций, трудоустройства и найма персонала.

В течение всей недели рекомендуется активное подчеркивание себя, своих умственных способностей. Меркурий во Льве также будет помогать преодолевать коммуникативный барьер.

Стоит поработать над собой, чтобы справиться с неуверенностью в процессе переговоров или публичной деятельности. Активную поддержку в этих сферах окажет Марс. Будучи в Весах, он деятелен в вопросах партнерства и налаживания коммуникации. Однако принципы дипломатии очень важны.

В этот период может проявляться чрезмерная возбудимость и страстность. Поэтому не удивительно, если кто-то из вас вдруг влюбится и проявит особую чувствительность. Женственная энергия Венеры в Раке также ранима и восприимчива. Отдушину она находит в ведении домашнего хозяйства и в семейной гармонии, создании уюта и комфорта в жилом пространстве.

Благополучно окажется решение вопросов собственности, недвижимости, приобретение красивых и полезных вещей в дом. На этой неделе рекомендуется заниматься интересным хобби вместе с детьми, посетить яркие театрализованные представления или спортивные состязания. А харизматичным людям легче выдвинуться в лидеры и обрести популярность, особенно при участии в светских, научных или спортивных мероприятиях.

Воскресение — это наилучший день, чтобы навести порядок в документах и в быту, а также для покупки медикаментов, различных инструментов, предметов домашнего обихода, ежедневной или рабочей одежды.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам звезды обещают привнести нотки романтизма и обновления в устоявшиеся отношения, а одинокие сердца могут неожиданно влюбиться. Неделя подходит для развлечений, активного отдыха, участия в светских мероприятиях.

Вам легко будет выразить свои чувства, найти интересное занятие, проявить остроумие и хороший вкус при установлении контактов.

Активизируются творческие порывы и артистические способности. На вашем имидже позитивно скажутся контакты с публикой и рекламные кампании.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы предпочитают спокойную и тихую жизнь, без агрессивных достигаторских методов. Происходящие в этот период события способствуют улучшению условий вашего существования.

Возможно, вы встретите родственную душу, а возможно, углубите доверие с вашими супругами. Родные и близкие рады помочь.

Это хорошие дни для домашних вечеров, общения с детьми, покупок для дома, контактов с природой и обращением за советом к кому-то из женщин. Еда доставляет особое удовольствие, а целебные напитки полезны как никогда.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы испытывают эмоциональный подъем и легко совмещают несколько дел. Удачный период для стартапов и обучения, установления деловых контактов и обсуждения важных задач и организационных вопросов, выступлений и подписания документов.

Вы способны проявить себя как прирожденный оратор, высказывания которого станут афоризмами. Появляется возможность укрепить связи через совместные поездки и командировки.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков пик продуктивности для решения финансовых вопросов.

Зрелая оценка имущественных активов помогает успешно оптимизировать расходы и получить прибыль от долгосрочных проектов. Благоприятны инвестиции в недвижимость, акции, земельные наделы.

Хорошее время для решения коммунальных и хозяйственных вопросов, а также для переговоров о повышении зарплаты.

Лев — гороскоп на неделю

Львы ощутят прилив сил и мотивации, почувствуют подъем уверенности без риска переоценить свои силы. Вы подобны первооткрывателю, которому подвластны все стихии. Если проявить выдержку, то ваши заслуги будут оценены по достоинству.

Главное — не поддаваться чужому мнению, а стоять на своем. Позиция лидера — это то, что вам сейчас нужно.

Планетарная поддержка в совокупности с занятиями спортом позволят быстрее и легче стать обладателем прекрасной фигуры и обаятельной внешности.

Дева — гороскоп на неделю

Девы почувствуют вдохновение, усиление воображения и включение интуиции. Это состояние поможет решить многие задачи, стать создателем авторских методик, медитаций и других практик. Кто-то проявит интерес к мистике и эзотерике.

Однако важно избегать иллюзий — реальность может не совпадать с ожиданиями. Хорошие дни для укрепления здоровья, водных процедур, морских или речных прогулок.

Весы — гороскоп на неделю

Весы окажутся вовлеченными в работу неформальных организаций или в общественную деятельность. Тенденции этого периода говорят о важности коллективной работы, ориентире на дружеских отношениях или завязывании новой дружбы.

Инвестируйте время и деньги в образование и технологии, в творческие проекты и инновационные идеи.

Возможно получение спонсорской поддержки или задействованность в политике.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы займутся построением карьеры. Спокойствие, сосредоточенность, сдержанность и статусность — ваше кредо в данный период.

Неделя подходит для закладки фундамента долгосрочных целей и задач, способствует серьезной работе. Благоприятно для визитов в официальные инстанции, установления прочных и длительных контактов с партнерами, начальством, влиятельными людьми.

Велики шансы вовлечения в административную деятельность или назначения на серьезную должность.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов открываются прекрасные возможности для научной и исследовательской деятельности, а также для духовного развития.

Вы способны войти в круг общения влиятельных людей, достичь высот в своей профессии или образовании, заручиться уважением среди экспертных личностей.

Знания, полученные сейчас, перевернут ваш привычный мир, а идеи будут иметь последователей и единомышленников. Контакт с зарубежными деловыми партнерами может принести выгоду.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов пробуждает стремление к власти и труду. Как следствие, вы получаете успехи в спорте, на политической арене, в сфере бизнеса и предпринимательства, в военном деле. Высока вероятность попасть под протекцию человека, занимающего высокое положение в обществе.

Звезды помогают делать верные шаги в том направлении, где выгодно для вас решаются вопросы налогообложения, страхования, вложения совместного капитала.

Не исключено получение значительной прибыли. При этом постарайтесь избегать долгов и не рисковать крупными суммами.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев позитивный период для решения общих с партнерами вопросов, погружения в юриспруденцию, для любого вида деловой активности.

Запланируйте на эту неделю публичные выступления, рекламные мероприятия, переговоры, подписание важных документов, получение или предоставление консультаций.

Звезды предрекают необычные встречи и поддержку влиятельных лиц. Возрастает стремление к конкуренции. Избежать конфликтов поможет дипломатичность, такт и хорошие манеры.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб намечается обновление деловых или бытовых интересов. Это может дать смену сферы деятельности, места работы или повседневных привычек.

Успешно пройдут мероприятия по внедрению эффективных методов и технологий на работе, закупка офисной техники, оборудования и канцтоваров.

Хорошее время, чтобы заняться хозяйственными и внутренними делами фирмы, обустройством офиса. Также планеты благоприятствуют ремонту и усовершенствованию жилья.