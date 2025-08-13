Данный сценарий использовался уже не раз и не только киевским режимом.

Ко встрече на Аляске готовятся и в Киеве, но в своей, террористической, манере. Так, украинские спецслужбы готовят провокацию с целью сорвать переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Для этого в город Чугуев в Харьковской области завезли группу зарубежных журналистов. Официально — для съемок прифронтовых репортажей. Но, по информации нашего Минобороны, ВСУ ударят по своим же гражданам, но обвинят в этом Россию. Корреспондент «Известий» Николай Иванов — с подробностями.

Фирменный шаблон Киева: завезти иностранных журналистов в прифронтовой город. Ударить по своим же мирным жителям и обвинить публично Москву. Так было в Краматорске — в 2022-м. Точка «У» убила десятки людей у вокзала во время эвакуации. Вот только по серийному номеру снаряда не составило труда выяснить: били расчеты ВСУ.

«Были случайно засняты серийные номера ракеты, были случайно засняты фрагменты ее полета. После чего удалось доказать, что эту ракету на Краматорск направили сами украинские вооруженные силы», — рассказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Так было в Буче. Зеленский вместе с западными кураторами устроил чудовищную инсценировку якобы массового убийства. На самом деле, тела специально завозили, чтобы создать нужную картинку для западной прессы.

Буча была необходима Европе, чтобы сорвать переговоры России и Украины в Стамбуле. Тогда получилось. Сейчас Киев и его европейские «друзья» снова готовят провокацию в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске. В Чугуев Харьковской области уже пригнали репортеров. О подготовке новой смертельной инсценировки стало известно Минобороны России.

«Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу „зафиксировать“ завезенные западные журналисты», — указано в Telegram-канале Минобороны России.

Зачем это Киеву и воинственно настроенной Европе понятно: слишком много денег элиты этих стран вложили в конфликт. Его окончание никого из них не устраивает.

«Украина не хочет переговоров. Европа тоже не хочет, особенно британцы. Так что, если что-то произойдет, это никого не удивит», — подчеркнул подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Британия упомянута не зря. Операции под фальшивым флагом — «конек» англичан. Вспомнить хотя бы сирийскую Думу: в 2018-м организация «Белые каски», которую основал британец Джеймс Ле Мезюрье, бывший военный, выдала фейк о применении химического оружия. Наши тогда публично разоблачили постановку, с деталями и именами. Но Западу — мало.

«Это заранее создается сценарий, он отрабатывается, он обсуждается с западными специалистами. А потом уже идет дело», — отметил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов.

Запрещенных приемов для Киева не существует. В преддверии священного и для россиян, и для украинцев праздника, годовщины Великой Победы, сразу после объявления временного перемирия, ВСУшники устроили массовый налет беспилотников. Украина регулярно обстреливает Запорожскую АЭС, последний обстрел был несколько часов назад, хотя речь идет об угрозе ядерной катастрофы.

И самое удивительное: Киев открыто признает террористические методы. Вот так цинично в СБУ прокомментировали убийство в Москве российского генерал-лейтенанта Кириллова.

«Официально мы ничего признавать не будем, но прокомментируем, конечно. 800 граммов взрывчатой смеси в самокате сделали свое дело. Его разрезало, как бритвой», — сказал глава СБУ Василий Малюк.

Москва в противовес Киеву акцентирует: наши цели — исключительно военные объекты.

«Зная характер этого режима киевского, когда они используют детей и старушек для нанесения максимального ущерба нашим военным, то, конечно, было бы логично готовиться к тому, что с их стороны будут какие-то предприняты попытки», — отметил советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

Поэтому Минобороны играет на опережение: предупреждает весь мир, на что готов пойти Киев ради срыва встречи лидеров России и США.

