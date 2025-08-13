МИД отметил усиление террористической активности ВСУ перед саммитом РФ и США

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 61 0

В ведомстве заявили, что за последнюю неделю от атак украинских боевиков пострадали 127 человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Встреча Путина и Трампа

Украина усилила террористическую активность в преддверии российско-американского саммита на Аляске. Об этом 13 августа заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает ТАСС.

По его словам, только за минувшую ночь российские военные перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Брянской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областями, а также в Краснодарском крае и Крыму.

Фадеев добавил, что за последнюю неделю в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 127 россиян, из них 22 человека погибли. Среди 105 раненых числятся шесть несовершеннолетних. Дипломат подчеркнул, что подобные действия Киева происходят на фоне приближающихся переговоров лидеров России и США.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Украина планирует сорвать переговоры РФ и США. По информации нашего Минобороны, ВСУ ударят по своим же гражданам, но обвинят в этом Россию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Встреча Путина и Трампа
