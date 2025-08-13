Виктор Орбан: Украина уже проиграла в войне
По мнению премьер-министра Венгрии, капитуляцию киевского режима откладывают только подачки Запада.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ricardo Rubio; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже проиграла в войне. Неизбежную капитуляцию киевского режима откладывают только подачки из США и Евросоюза. Об этом Орбан сказал в эфире местной телекомпании.
«Украинцы проиграли противостояние. А Россия его выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло. И что из всего этого последует. Так что сейчас украинцы находятся в очень сложном положении», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее Венгрия отказалась присоединиться к совместному заявлению европейских стран по поводу переговоров США и России на Аляске. Европа пыталась навязать свои условия для встречи, на которой не будет представлена. Даже Лондон призвал европейских лидеров прекратить бесполезные комментарии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 авг
- Сергей Лавров отправится на Аляску в составе российской делегации
- 13 авг
- В Русском центре на Аляске отметили интерес местных жителей к РФ
- 13 авг
- МИД отметил усиление террористической активности ВСУ перед саммитом РФ и США
- 13 авг
- Путин и Трамп могут встретиться на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже
- 13 авг
- Ни дня без провокаций: как Украина планирует сорвать переговоры РФ и США
- 13 авг
- Православная церковь в Америке проведет молебны перед саммитом Путина и Трампа
- 13 авг
- «Трамп их разнес»: французский политик заявил о срыве плана ЕС по Украине
- 13 авг
- В Европе началась работа по формированию общественного мнения о вероятных территориальных уступках Украины
- 13 авг
- «Индустрия провокаций»: дипломат о планах Киева сорвать встречу Путина и Трампа
- 12 авг
- Где Киев устроит провокации в день встречи Путина и Трампа — мнение политолога
Читайте также
77%
Нашли ошибку?