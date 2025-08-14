Эксперты предсказали позиции рубля после встречи Путина и Трампа на Аляске

Переговоры лидеров двух стран состоятся 15 августа.

Рубль демонстрирует сильные позиции — по оценке Bank of America, он стал наиболее успешной валютой первой половины 2025 года. «Известия» выяснили, как на курс повлияют переговоры Путина и Трампа.

Ставки и сокращение импорта

С начала 2025 года рубль укрепился более чем на 40% к доллару — в Bank of America признали его «самой успешной» мировой валютой. В конце 2024 года курс превышал 100 рублей за доллар, но к июлю снизился ниже 80 и стабилизировался. Высокая ключевая ставка, установленная ЦБ, сдерживала внутренний спрос на импортные товары и способствовала активной продаже валютной выручки экспортерами. Александр Шнейдерман, глава департамента клиентской поддержки и продаж в «Альфа-Форекс» уверен: это приводило к стабильному поступлению валюты на рынок, что укрепляло рубль.

Продолжительная высокая ставка резко сократила объемы кредитования, что особенно сказалось на товарах, приобретаемых в кредит, таких как автомобили и электроника. Это уменьшило спрос на импорт и валюту. По мнению экономиста Ольги Гогаладзе, именно это и стало важным фактором укрепления рубля в текущем году.

Контроль за валютой

Немаловажную роль сыграли и жесткие меры регулирования валютного рынка, ограничившие предложение иностранной валюты и вызвавшие рост интереса к рублю. Рублевые активы с высокой доходностью привлекли инвесторов.

Дополнительный спрос на рубль поддерживался нормами, обязывающими крупных экспортеров возвращать валютную выручку в страну и обменивать ее на рубли. Хотя по закону требуется продажа 40% выручки, многие компании реализуют 60-70%.

«Экспортеры активно продавали валютную выручку, а импортеры в 2025 году заметно сократили покупки зарубежной продукции, сформировав устойчивый профицит предложения валюты. Ограничения на отток капитала еще больше укрепили валютный рынок России», — отмечает Виктор Шахурин, операционный директор «АВИ Кэпитал».

Ослабление доллара и снижение рисков

Рубль также получил поддержку при ослаблении доллара на фоне глобальных торговых конфликтов и тарифной политики президента США Дональда Трампа. Укрепление рубля сопровождалось падением доверия к американской валюте.

«Торговые войны негативно повлияли на индекс доллара. С начала 2025 года доллар подешевел на 10% по отношению к мировым валютам. Многие страны и крупные инвесторы начали рассматривать ЕС и другие рынки для диверсификации в своем портфеле», — объясняет Гогаладзе.

Еще один фактор, способствующий поддержке рубля, — российская экономика за два года продемонстрировала устойчивость к внешнему давлению.

«Позитивные сигналы относительно диалога России и США усилили оптимизм рынков и приток средств в рубль: несмотря на продолжающиеся санкции, даже предпосылки к мирному соглашению снижали премию за риск», — подчеркивает Шахурин.

Внимание на переговоры

Будущее курса рубля в значительной степени зависит от исхода переговоров. Возможны как позитивные, так и негативные сценарии.

При положительном развитии событий и частичной отмене санкций рубль может закрепиться в коридоре 80-85 рублей за доллар, считают эксперты.

Если же итоги переговоров окажутся неблагоприятными, курс может подняться до 85 и выше. При новом внешнем шоке или обострении санкционного давления не исключены уровни в 95-100.

По мнению аналитиков, даже если курс изменится резко после переговоров, это будет краткосрочным явлением.

Что дальше

В целом, большинство экспертов прогнозируют постепенное ослабление рубля до конца 2025 года. На динамику повлияют политика ЦБ, уровень инфляции, цена на нефть, объем импорта и спрос на валюту внутри страны.

«К концу года диапазон по доллару США будет зависеть от итогов ключевых геополитических событий, политики ЦБ и динамики цен на нефть. При сохранении нынешних условий курс удержится в коридоре 78-84 рублей. Если же внешний фон ухудшится, не исключен возврат к 85-90 рублям», — говорит Василий Гиря, гендиректор GIS Mining.

При благоприятных условиях, включая рост цен на нефть и сохранение валютного регулирования, рубль может оставаться в пределах 75-80 за доллар.

«Однако, вероятнее всего, курс уже находится близко к максимумам, поэтому вполне возможен разворот, особенно если будут сняты валютные ограничения и произойдет очередное снижение ключевой ставки ЦБ», — добавляет Веретенникова.

До конца августа на рубль будут влиять сниженная в июле до 18% ключевая ставка, окончание периода выплаты дивидендов и уменьшение обязательных продаж валюты экспортерами. Кроме того, укреплению рубля может помешать рост импорта, увеличение инфляции и спроса на валюту. В таких условиях возможно движение курса к 85-90 рублям за доллар к концу года, отмечает аналитик.

