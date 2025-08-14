В Анкоридже усилены меры безопасности накануне встречи Путина и Трампа
На дорогах — круглосуточное патрулирование, закрыты туристические тропы.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Попов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В самом Анкоридже усиливают меры безопасности. На улицы города вывели круглосуточные патрули. Отряды полиции стянули даже из других Штатов. А чтобы проведению саммита не помешали представители дикой природы — такие, как медведи-гризли — временно закрыли туристические маршруты.
Обстановку у военной базы, где предположительно пройдет встреча, показал корреспондент «Известий» Владимир Артюхов.
«Вот здесь (на обочине дороги. — Прим. ред.), можно обратить внимание, начерчена синяя линяя, за которую заступать нельзя, здесь уже, по сути, начинается военная база. Переступаю — и можно записывать что угодно. Но это пока, 15 августа, скорее всего, будет все гораздо строже», — отмечает журналист.
К военной базе Эльмендорф-Ричардсон сейчас стягиваются журналисты со всего мира.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 авг
- Мерц объявил о готовности Киева обсуждать территориальные вопросы
- 14 авг
- Эксперты предсказали позиции рубля после встречи Путина и Трампа на Аляске
- 13 авг
- США ослабили антироссийские санкции до 20 августа в преддверии саммита
- 13 авг
- Уиткофф поддержал сохранение контроля РФ над освобожденными территориями
- 13 авг
- Чиновники США удивлены и обрадованы согласием Путина на встречу с Трампом
- 13 авг
- Виктор Орбан: Украина уже проиграла в войне
- 13 авг
- Сергей Лавров отправится на Аляску в составе российской делегации
- 13 авг
- В Русском центре на Аляске отметили интерес местных жителей к РФ
- 13 авг
- МИД отметил усиление террористической активности ВСУ перед саммитом РФ и США
- 13 авг
- Путин и Трамп могут встретиться на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже
Читайте также
82%
Нашли ошибку?