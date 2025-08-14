Путин отметил усилия Трампа по прекращению украинского конфликта

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 46 0

По его словам, администрация президента США стремится создать долгосрочные условия мира.

Путин отметил усилия Трампа по прекращению украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает энергичные шаги для прекращения конфликта на Украине. Об этом 14 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании перед саммитом на Аляске.

По словам российского лидера, Белый дом стремится не только остановить боевые действия и урегулировать кризис, но и достичь договоренностей, отвечающих интересам всех сторон, вовлеченных в конфликт. Путин подчеркнул, что предпринимаемые меры направлены на создание устойчивых условий мира между Москвой и Киевом, а также в Европе и мире в целом.

Встреча президентов России и США пройдет 15 августа на базе ВВС США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже и станет ключевым событием двусторонней повестки.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
