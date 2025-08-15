Свитера с надписью «СССР» раскупили после того, как его надел Сергей Лавров
Свитера с надписью «СССР» челябинского бренда раскупили после того, как его надел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает 5-tv.ru.
В повседневной одежде глава внешнеполитического ведомства прибыл на Аляску, где вот-вот начнется встреча президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом В этом свитшоте журналисты заметили Лаврова у входа в местный отель.
Создательница бренда, дизайнер Екатерина Варлакова рассказала, что не так давно МИД РФ закупил у них свитера.
«Мы предполагали, что его (речь про свитер. — Прим.ред.) подарят Сергею Викторовичу, но точно, конечно, не знали. Это огромная гордость. Он (Лавров. — Прим.ред.) один из самых уважаемых политиков в мире», — пояснила Екатерина.
Варлакова добавила, что после того как Лавров был замечен в этом свитере, то его сразу же раскупили. Сейчас этот предмет гардероба продается только по предзаказу.
Одна из покупательниц, Елена Лизунова, рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что пришла в магазин Екатерины за тем самым свитером, однако в продаже его уже не было.
Другая покупательница, Мария Осташева, поделилась, что планирует приобрести «свитер Лаврова» не только себе, но и любимой племяннице. Девушка учится в МГИМО и, по словам женщины, является поклонницей министра.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров, находящийся в составе российской делегации, прибыл на Аляску.
