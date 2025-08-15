Хегсет, Бессент и Лютник примут участие в расширенной встрече с Россией

Белый дом объявил имена новых участников саммита в Анкоридже.
Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP
Белый дом сообщил, что к расширенной двусторонней встрече президентов США и России, а также к последующему рабочему обеду присоединятся министр обороны США Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник.
В преддверии мероприятия международный аэропорт Теда Стивенса в Анкоридже предупредил о возможных задержках рейсов из-за «VIP-активности». Организаторы встречи уделили внимание даже мелочам: трибуны для пресс-конференции Путина и Трампа выровняли по линейке, измеряя расстояние рулеткой, чтобы ни одна сторона не получила даже символического преимущества.
В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры двух стран ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.
Это первый визит Владимира Путина в США за десятилетие. Последний раз российский лидер приезжал в 2015 году, чтобы выступить на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Предыдущий саммит Путина и Трампа проходил в 2018 году в Хельсинки. В Кремле отмечают, что встреча на Аляске логична, поскольку Россия и США — соседние страны, разделенные лишь Беринговым проливом.
