Наши истории переплетены: владелица магазина на Аляске коллекционирует матрешек

Традиционная русская игрушка в почете не только на родине, но и в США — ее не только покупают туристы, но и собирают местные.

Хозяйка магазина в Анкоридже, где в эти минуты проходит саммит Россия - США, не первый год коллекционирует матрешек: все потому, что женщина убеждена в близости русской и американской культур. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту «Известий» Владимиру Артюхову.

В крупнейшем городе Аляски расположена лавка сувениров. Прилавки наполняют магниты, сладости и другая продукция, но одна из крупнейших витрин посвящена традиционной русской игрушке. Матрешки пользуются популярностью у гостей американского магазина.

«Я думаю, что в истории Аляски много русского, так что, наши истории, знаете ли, переплетены», — объяснила интерес покупателей к игрушке девушка.

Владелица магазина охотно показывает матрешек. Оказывается, ей привозят их из путешествий знакомые. У девушки собрана целая коллекция, и, по ее словам, подобная есть у ее дочери.

Выбор Аляски для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не случаен: когда-то это была русская территория, проданная США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов — примерно по два цента за акр. База Эльмендорф-Ричардсон, где идет встреча, стратегически важна со времен Холодной войны и подходит для закрытого и безопасного формата переговоров.

