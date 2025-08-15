Саммит Путина и Трампа начался с личной беседы в лимузине

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали встречу с короткой беседы тет-а-тет в лимузине американского лидера. На видео 5-tv.ru кортеж движется к месту проведения переговоров, а Путин выглядит улыбающимся и явно позитивно настроенным.

Такое начало саммита подчеркивает дружелюбный тон встречи, которая продолжится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ожидается, что главы государств обсудят ключевые международные вопросы, включая украинское урегулирование и перспективы двустороннего сотрудничества.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Саммит стал первой личной встречей президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

Это первый визит Владимира Путина в США за десятилетие. Последний раз российский лидер приезжал в 2015 году, чтобы выступить на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Предыдущий саммит Путина и Трампа проходил в 2018 году в Хельсинки. В Кремле отмечают, что встреча на Аляске логична, поскольку Россия и США — соседние страны, разделенные лишь Беринговым проливом.

