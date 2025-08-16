Укрепрайон ВСУ накрыло огнем «Солнцепека». Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 35 0

Опубликовано видео, как ТОС-1А «Солнцепек» ударил по укрепрайону ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет тяжелой огнеметной системы обеспечил продвижение ВС РФ на красноармейском направлении.

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» нанес удар по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Применение термобарических снарядов позволило полностью уничтожить систему укреплений ВСУ, создав условия для наступления штурмовиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
16 авг
Расчет «Мста-С» уничтожил узел связи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 авг
ЗРК «Стрела-10» против дрона ВСУ «Юпитер». Лучшее видео из зоны СВО
15 авг
Расчет гаубицы Д-30 сорвал ротацию формирований ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 авг
Впереди — лечение и реабилитация: как прошел очередной обмен пленными между РФ и Украиной
15 авг
Сложнейшие операции: как СВО изменила военную медицину в России
14 авг
Штурмовики-контрактники «отрепетировали» захват укрепленных позиций неприятеля. Лучшее видео из зоны СВО
14 авг
Расчет «Урагана» нанес удары по укрепрайону ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 авг
Артиллеристы ВС РФ ударили по позиции расчета БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 авг
Уничтожен оборудованный в блиндаже пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 авг
Российская артиллерия ударила по пункту управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:00
Расчет «Мста-С» уничтожил узел связи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10:40
Трамп рассказал европейским лидерам об итогах встречи с Путиным на Аляске
10:23
«Совместный успех»: в Совфеде РФ оценили переговоры Путина и Трампа
10:12
Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным
10:05
В Китае открыли доступ к новым доказательствам военных преступлений Японии
10:00
Укрепрайон ВСУ накрыло огнем «Солнцепека». Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Линия перемены дат: главные тезисы пресс-конференции Путина и Трампа
«Это война Байдена»: Расмуссен о возможных дальнейших действиях Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс