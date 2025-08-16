Расчет «Мста-С» уничтожил узел связи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет «Мста-С» уничтожил узел связи ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Также под удар артиллеристов группировки войск «Запад» попали опорные пункты, блиндажи, бронетехника и живая сила противника.
Под удар российских артиллеристов группировки войск «Запад» попали узел связи, опорные пункты, блиндажи, бронетехника и пехота противника в ЛНР. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Боевую задачу выполнили расчеты самоходных гаубиц «Мста-С». В результате противник потерял управление подразделениями на данном участке фронта — этим оперативно воспользовались штурмовые группы ВС РФ для дальнейшего наступления.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 авг
- Укрепрайон ВСУ накрыло огнем «Солнцепека». Лучшее видео из зоны СВО
- 15 авг
- ЗРК «Стрела-10» против дрона ВСУ «Юпитер». Лучшее видео из зоны СВО
- 15 авг
- Расчет гаубицы Д-30 сорвал ротацию формирований ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 авг
- Впереди — лечение и реабилитация: как прошел очередной обмен пленными между РФ и Украиной
- 15 авг
- Сложнейшие операции: как СВО изменила военную медицину в России
- 14 авг
- Штурмовики-контрактники «отрепетировали» захват укрепленных позиций неприятеля. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 авг
- Расчет «Урагана» нанес удары по укрепрайону ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 авг
- Артиллеристы ВС РФ ударили по позиции расчета БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 авг
- Уничтожен оборудованный в блиндаже пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 авг
- Российская артиллерия ударила по пункту управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
77%
Нашли ошибку?