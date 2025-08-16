Также под удар артиллеристов группировки войск «Запад» попали опорные пункты, блиндажи, бронетехника и живая сила противника.

Под удар российских артиллеристов группировки войск «Запад» попали узел связи, опорные пункты, блиндажи, бронетехника и пехота противника в ЛНР. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Боевую задачу выполнили расчеты самоходных гаубиц «Мста-С». В результате противник потерял управление подразделениями на данном участке фронта — этим оперативно воспользовались штурмовые группы ВС РФ для дальнейшего наступления.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

