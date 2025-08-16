The Telegraph: Берингов пролив может стать бизнес-мостом между РФ и США

Если проанализировать, с кем Владимир Путин общался до вылета из Москвы, то, в первую очередь, это страны БРИКС. Объединения, которое преследует исключительно экономические цели. И на этих переговорах именно экономические вопросы займут значительное место. Не случайно в американской делегации — министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник. А с нашей стороны — Министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Шансы реанимировать российско-американские торговые отношения и возобновить совместные проекты оценил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Матрешки — сейчас самый ходовой товар в сувенирных магазинах как Анкориджа, так и Москвы. В российской столице им — под стать саммиту — добавили политического окраса. Но в конечном счете даже такие культурные пересечения — чистая экономика. В Америке это хорошо понимают. Вот и небольшой бар на Аляске превращается в русскую избу.

«Мистер Гордон, первоначальный владелец Chilkoot Charlie's, построил русскую комнату, пытаясь создать что-то тематическое из-за покупки Аляски у России. А затем он построил вот этот коридор, чтобы облегчить движение в баре», — говорит владелец бара на Аляске по имени Сэм.

Чтобы облегчить экономическое движение между Россией и США, понадобятся коридоры посерьезнее. Но здесь есть от чего оттолкнуться — хотя бы от географии. Естественный коридор между нашими странами, Берингов пролив, вполне может стать бизнес-мостом — об этом пишет британская The Telegraph.

«Мистер Трамп рассматривает возможность предоставления России возможности использовать ценные природные ресурсы в проливе, который отделяет ее от США. Аляска, отделенная от России всего тремя милями Берингова пролива, по оценкам, обладает значительными неразведанными запасами нефти и газа, включая 13% мировых запасов нефти», — пишет издание.

Эффективно разведывать и добывать углеводороды в суровых условиях вечной мерзлоты американцы пока не научились. Не помогают и экологические ограничения, введенные демократами. У России же за плечами — десятилетия опыта и все нужные технологии. А главное — желание вместе, но только на взаимовыгодной основе, осваивать Арктику. Владимир Путин об этом говорил еще в марте этого года.

«Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики», — рассказывал тогда Владимир Путин.

Это касается и других перспективных направлений. В начале года благодаря Дональду Трампу все узнали, что одно из них — разработка редкоземельных металлов. Они нужны для производства всей микроэлектроники. У России есть свои запасы, а у США — острая потребность перестать зависеть от Китая.

«Китай контролирует большую часть редкоземельных элементов в мире, и, таким образом, американская технологическая индустрия, особенно производство микросхем, рушится, когда Китай отказывает Соединенным штатам», — отметил немейкий политолог Айке Хаммер.

Россия никому не отказывала, но график товарооборота с США за последние десять лет неспроста напоминает американские горки. Односторонние санкции Вашингтона, особенно после 2022 года, почти убили торговлю. А ведь было что убивать.

«Россия поставляла важную продукцию для Соединенных Штатов: это и титан, и сырье для топлива для атомных станций, и даже ракетные двигатели», — обратил внимание ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Второй срок Дональда Трампа часть американского бизнеса истолковала как сигнал — динамика взаимной торговли медленно поползла вверх. За первое полугодие товарооборот вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом. США закупают в России удобрения, обогащенный уран, платину и даже турбореактивные двигатели. Поставляют, в основном, лекарства и медицинские приборы. Причем многие компании даже под давлением не ушли с нашего рынка. Почему — еще в июне «Известиям» рассказывал глава Американской торговой палаты в России.

«Россия всегда считалась стратегическим рынком для западных компаний. Компании, которые остались, находятся здесь уже более 25 лет. У них вложено более 100 миллиардов долларов инвестиций в Россию», — говорил президент учреждения Роберт Эйджи.

Тогда представители 80 американских компаний встречались в Петербурге с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Обсуждали наболевшее — то, что и мешает сотрудничеству — тысячи незаконных санкций. Без их отмены, хотя бы частичной, о совместных проектах можно и не вспоминать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.