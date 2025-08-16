Кирилл Дмитриев заснял боевую технику на военной базе Анкориджа

|
София Бабина
София Бабина 30 0

На кадрах из Элмендорф-Ричардсона видно американские артиллерийские установки и военные машины.

Фото, видео: Instagram*/kadmitriev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев, прилетевший на Аляску в составе делегации российского лидера Владимира Путина, заснял военную технику, расположенную на базе Элмендорф-Ричардсон. Кадрами с боевыми машинами он поделился в социальной сети Instagram*.

Американская военная база расположена в Анкоридже — именно там Дмитриев записал видео с тяжелой техникой. Кроме нее, на ролике заметны артиллерийские установки и вездеходные машины.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей двух президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

В российскую делегацию входят Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствуют Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Стив Уиткофф и Скотт Бессент.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
Встреча Путина и Трампа
16 авг
«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
16 авг
Прямая трансляция пресс-конференции Путина и Трампа
16 авг
Раскрыты первые детали рабочего обеда РФ и США на саммите
16 авг
Прилетел, потому что мог: Андрей Гайдулян объяснил нахождение на Аляске
16 авг
Переговоры Путина и Трампа в узком формате завершились
16 авг
Встреча на вершине мира: как Аляска проживает саммит Россия-США
16 авг
Белый дом назвал встречу Путина и Трампа «исторической» и опубликовал фото
16 авг
Белоусов будет присутствовать в расширенном составе переговоров Путина и Трампа
16 авг
«Можно назвать помешательством»: Захарова о реакции западных СМИ на саммит
16 авг
«Как будто они старые друзья»: мировые СМИ о встрече Путина и Трампа
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:54
«Ее воротит»: Кушанашвили прокомментировал слова Бабкиной об отсутствии конфликта с Кадышевой
1:50
«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
1:49
Прямая трансляция пресс-конференции Путина и Трампа
1:41
Раскрыты первые детали рабочего обеда РФ и США на саммите
1:36
Прилетел, потому что мог: Андрей Гайдулян объяснил нахождение на Аляске
1:31
Подключение домов и дач к газу становится обязательным в России

Сейчас читают

«Как будто они старые друзья»: мировые СМИ о встрече Путина и Трампа
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Анкоридже
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс