«Рад видеть вас живым»: Путин раскрыл детали приветственного диалога с Трампом

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Путин назвал Трампа при встрече у самолета дорогим соседом

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

Встреча Путина и Трампа

Главы государств встретились на аэродроме авиабазы, где обменялись рукопожатиями и улыбками.

Президент России Владимир Путин рассказал, какими именно репликами он поприветствовал американского лидера Дональда Трампа. В одной из фраз он отметил соседские отношения стран.

Путин уточнил, что Россию и Штаты разделяет только Берингов пролив. Он сказал, что решение встретиться на Аляске — логично.

«Когда мы встретились, вот вышли из самолетов, я сказал: добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым. И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова — между российским и американским островом всего четыре километр», — поделился российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в формате «три на три».

Главы государств встретились на аэродроме авиабазы американского города Анкоридж, где обменялись рукопожатиями и улыбками. Затем Путин и Трамп направились по красной ковровой дорожке и начали разговор без переводчиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, о чем говорит приветствие Путина и Трампа. И как оно отличается от встречи американского президента с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

