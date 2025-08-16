Путин: переговоры прошли в конструктивной беседе

Президенты РФ и США начали пресс-конференцию.
Фото: Reuters/Jeenah Moon
Владимир Путина назвал разговор с Дональдом Трампом конструктивным и взаимоуважительным. После закрытой тет‑а‑тет встречи в ходе переговоров на Аляске президенты России и США вышли к журналистам и сообщили о продуктивном формате переговоров.
Путин поблагодарил американского коллегу за приглашение встретиться на Аляске и отметил логичность выбора места, хотя между странами лежат океаны. Президент подчеркнул идею близости в соседстве не в географическом, а в глобальном смысле: общие интересы и ответственность заставляют работать вместе над сложными вопросами.
Официальный привет при встрече, как рассказал Путин, был теплым и искренним.
Ранее на этой неделе Дональд Трамп заявлял, что если встреча на Аляске окажется неудачной, она быстро завершится, а в случае успеха это приведет к миру в ближайшем будущем — слова президента переданы по ABC News.
Встреча российского и американского лидеров на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в американском штате Аляска продлилась чуть более двух часов. Известно, что в более широком составе стороны продолжат беседу за рабочим обедом.
Переговоры в узком составе рассматривались как важный шаг для диалога между Москвой и Вашингтоном. По итогам встречи могут последовать дальнейшие консультации и более широкие форматы переговоров, однако официальные итоги будут объявлены позднее.
