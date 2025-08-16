Американский архиепископ поблагодарил Россию за православную веру

Священнослужитель и Путин обменялись иконами во время личной встречи.
Граждане Аляски благодарны России за то, что она подарила им православную веру. Об этом сообщил архиепископ Алексий во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на мемориальном кладбище при военной базе Эльмендорф–Ричардсон.
Священнослужитель и Владимир Владимирович обменялись иконами. Российский лидер преподнес ее в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы.
«Хочу вам тоже передать на память вот эту икону. И хочу пожелать вам всего самого доброго», — сказал Путин.
Архиепископ также подарил президенту РФ икону, которая была ему отдана в дар, когда он был рукоположен в епископы.
«В течение четырех лет она находилась в моем уголке где я молюсь. И я хотел бы передать ее вам для того, чтобы выразить благодарность коренного населения Аляски лидерам той страны, которая направила когда-то сюда миссионеров», — сердечно поблагодарил российский народ в лице Владимира Владимировича священнослужитель.
По его словам, Россия подарил то, что граждане штата высоко ценят– это православная вера. Архиепископ произнес, что они всегда будут за это признательны.
После завершения саммита с президентом США Дональдом Трампом Путин не оставил без внимания память советских летчиков. Он возложил букеты красных роз и перекрестился у захоронений пилотов, павших в 1943 году при перегоне самолетов по трассе Алсиб.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи.
