Американский архиепископ поблагодарил Россию за православную веру

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Священнослужитель и Путин обменялись иконами во время личной встречи.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Граждане Аляски благодарны России за то, что она подарила им православную веру. Об этом сообщил архиепископ Алексий во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на мемориальном кладбище при военной базе Эльмендорф–Ричардсон.

Священнослужитель и Владимир Владимирович обменялись иконами. Российский лидер преподнес ее в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы.

«Хочу вам тоже передать на память вот эту икону. И хочу пожелать вам всего самого доброго», — сказал Путин.

Архиепископ также подарил президенту РФ икону, которая была ему отдана в дар, когда он был рукоположен в епископы.

«В течение четырех лет она находилась в моем уголке где я молюсь. И я хотел бы передать ее вам для того, чтобы выразить благодарность коренного населения Аляски лидерам той страны, которая направила когда-то сюда миссионеров», — сердечно поблагодарил российский народ в лице Владимира Владимировича священнослужитель.

По его словам, Россия подарил то, что граждане штата высоко ценят– это православная вера. Архиепископ произнес, что они всегда будут за это признательны.

После завершения саммита с президентом США Дональдом Трампом Путин не оставил без внимания память советских летчиков. Он возложил букеты красных роз и перекрестился у захоронений пилотов, павших в 1943 году при перегоне самолетов по трассе Алсиб.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

16 авг
Китай поддержал диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине
16 авг
Reuters: Трамп передал Путину письмо от супруги Мелании на встрече в Анкоридже
16 авг
В Бразилии назвали саммит на Аляске «ошеломительным» успехом России
16 авг
«Это война Байдена»: Расмуссен о возможных дальнейших действиях Трампа
16 авг
Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи
16 авг
В погоне за миром: как шла подготовка за минуты до встречи Путина и Трампа
16 авг
Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше
16 авг
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
16 авг
Трамп: Россия передала список из более тысячи украинских военнопленных
16 авг
«Многие вопросы были решены»: Дмитриев о саммите Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

