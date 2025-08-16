Reuters: Трамп передал Путину письмо от супруги Мелании на встрече в Анкоридже

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Послание затронула гуманитарные проблемы, связанные с ситуацией на Украине.

Reuters: Трамп передал Путину письмо от супруги Мелании на встрече в Анкоридже

Фото: www.globallookpress.com/Michael Klimentyev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа передал ему письмо, написанное его супругой Меланией. Об этом сообщает агентство Reuters.

В материале уточняется, что первая леди США затронула в письме тему тяжелого положения детей на Украине. При этом полный текст обращения обнародован не был. Сама Мелания Трамп участия в поездке на американскую военную базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже не принимала.

Переговоры между главами двух государств продолжались 2 часа 45 минут. По итогам встречи Путин отметил, что американский президент стремится к урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что Россия также заинтересована в поиске решения, однако сначала необходимо устранить причины кризиса. Завершившаяся пресс-конференция прошла без ответов на вопросы журналистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
16 авг
Китай поддержал диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине
16 авг
В Бразилии назвали саммит на Аляске «ошеломительным» успехом России
16 авг
Американский архиепископ поблагодарил Россию за православную веру
16 авг
«Это война Байдена»: Расмуссен о возможных дальнейших действиях Трампа
16 авг
Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи
16 авг
В погоне за миром: как шла подготовка за минуты до встречи Путина и Трампа
16 авг
Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше
16 авг
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
16 авг
Трамп: Россия передала список из более тысячи украинских военнопленных
16 авг
«Многие вопросы были решены»: Дмитриев о саммите Путина и Трампа
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:05
Китай поддержал диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине
7:50
Reuters: Трамп передал Путину письмо от супруги Мелании на встрече в Анкоридже
7:47
В Бразилии назвали саммит на Аляске «ошеломительным» успехом России
7:39
«Я против Колобка»: Ирина Ортман назвала способных заменить Лабубу персонажей
7:25
Американский архиепископ поблагодарил Россию за православную веру
7:20
В Китае создана технология раннего выявления рака поджелудочной железы

Сейчас читают

Кошка в огне: автомобиль Jaguar загорелся на эвакуаторе в Петербурге
«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс