Reuters: Трамп передал Путину письмо от супруги Мелании на встрече в Анкоридже

Послание затронула гуманитарные проблемы, связанные с ситуацией на Украине.
Фото: www.globallookpress.com/Michael Klimentyev
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа передал ему письмо, написанное его супругой Меланией. Об этом сообщает агентство Reuters.
В материале уточняется, что первая леди США затронула в письме тему тяжелого положения детей на Украине. При этом полный текст обращения обнародован не был. Сама Мелания Трамп участия в поездке на американскую военную базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже не принимала.
Переговоры между главами двух государств продолжались 2 часа 45 минут. По итогам встречи Путин отметил, что американский президент стремится к урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что Россия также заинтересована в поиске решения, однако сначала необходимо устранить причины кризиса. Завершившаяся пресс-конференция прошла без ответов на вопросы журналистов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.
