Китай поддержал диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине

Пекин подчеркнул готовность содействовать любым мирным инициативам Москвы и Вашингтона.
Фото: © РИА Новости/Анна Раткогло
Китайская Народная Республика приветствовала контакты между Россией и США, направленные на укрепление межгосударственных отношений и поиск политического выхода из кризиса на Украине. Об этом 16 августа сообщил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнтъюй, пишет ТАСС.
Дипломат отметил, что Китай положительно оценивает стремление Москвы и Вашингтона к восстановлению двустороннего взаимодействия и продвижению к политическому урегулированию. По его словам, в сложных ситуациях не существует простых решений, но важно продолжать диалог.
Лю Пэнтъюй также заявил, что Пекин, вне зависимости от дальнейшего развития событий, будет поддерживать любые шаги российской и американской сторон, направленные на мирное разрешение украинского конфликта.
Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоялись 15 августа на военной базе в Анкоридже, штат Аляска. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, встреча прошла в конструктивной и позитивной атмосфере.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что первая леди США Мелания Трамп написал письмо президенту России Владимиру Путину. Дональд Трамп передал российскому лидеру ее послание.
