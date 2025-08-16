«Нашли общий язык»: Итальянский политолог оценила переговоры Путина и Трампа

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Наполеони: Путин и Трамп нашли общий язык в переговорах на Аляске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Ожидания СМИ о перемирии на Украине были преждевременными.

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп смогли найти общий язык во время переговоров на Аляске. Такое мнение выразила политический аналитик из Италии Лоретта Наполеони в беседе с 5-tv.ru.

Эксперт считает, что сам факт того, что эта встреча состоялась, уже является положительным моментом и показывает стремление обоих лидеров к сближению. Поэтому давать негативную оценку этому саммиту нельзя. Наполеони опасалась, что главы двух государств не смогут достичь взаимопонимания, но ошиблась.

«Они (президенты. — Прим. ред.) нашли общий язык, им было комфортно общаться. Поэтому они назвали встречу исключительно успешной. И я считаю это хорошим знаком», — заявила политолог.

Она пояснила, что ожидания СМИ были преждевременны, так как в таком формате встречи невозможно достичь безоговорочного мира. Ведь на этом саммите не было одного из участников вооруженного конфликта — Украины. Эксперт не исключает, что определенных договоренностей Путин и Трамп все же достигли, но не спешат их разглашать.

«Многие надеялись на объявление перемирия. Возможно, они договорились о прекращении огня с определенными условиями, которые пока не разглашаются. Трамп не может в одиночку объявлять перемирие на украинской территории», — заметила Наполеони.

Встреча лидеров России и США в формате «три на три» прошла 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Сама беседа продолжалась два часа 45 минут. Оба президента назвали эти переговоры удачными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что длительность беседы Путина и Трампа на пресс-конференции составила 12 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
