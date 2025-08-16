«Признак доверия»: политолог прокомментировал поездку Путина в лимузине Трампа
Политолог Юрий Светов прокомментировал поездку Путина и Трампа в одной машине
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава США лично встретил российского лидера.
Политолог Юрий Светов позитивно оценил поездку президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в одной машине. Об этом эксперт рассказал в беседе с 5-tv.ru.
По мнению Юрия Светова, подобный шаг со стороны Путина говорит о большом доверии по отношению к Трампу.
«Вот этот жест, когда Владимира Путина президент США приглашает сесть в собственный лимузин, и президент Путин на это откликается. Это ведь признак доверия большого», — пояснил Светов.
Эксперт добавил, что он надеется на зарождение атмосферы доброжелательности к своему гостю.
«Владимир Путин тоже по Москве возил председателя КНР Си Цзиньпина в своем автомобиле», — напомнил Юрий Светов.
По его мнению, именно из таких, казалось бы, мелких деталей выстраивается положительная атмосфера будущего диалога. Подобные «нюансы» говорят, прежде всего, об уважении к друг другу.
Ранее 5-tv.ru писал, что саммит РФ и США состоялся на Аляске минувшей ночью. Путин и Трамп провели встречу в закрытом формате. Переговоры проходили по формуле «три на три». Главы государств беседовали около трех часов.
По итогу они вышли к журналистам и сделали ряд заявлений. И Путин, и Трамп назвали прошедший саммит «удачным». При этом глава Америки был огорчен тем, что сразу заключить «сделку» о мире на Украине ему не удалось. Но это, по словам Трампа, нисколько не помешает ему и дальше вести конструктивный диалог с Путиным.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 авг
- «Встреча с Путиным прошла очень хорошо»: Трамп об итогах саммита на Аляске
- 16 авг
- Зеленский заявил о визите в Вашингтон 18 августа для переговоров с Трампом
- 16 авг
- «Совместный успех»: в Совфеде РФ оценили переговоры Путина и Трампа
- 16 авг
- Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным
- 16 авг
- Борт Путина по пути с Аляски сопровождали американские истребители F-22
- 16 авг
- «Нашли общий язык»: Итальянский политолог оценила переговоры Путина и Трампа
- 16 авг
- Линия перемены дат: главные тезисы пресс-конференции Путина и Трампа
- 16 авг
- «Мир в безопасности»: что сказал Сийярто о встрече Путина и Трампа
- 16 авг
- Длительность беседы Путина и Трампа на пресс-конференции составила 12 минут
- 16 авг
- Китай поддержал диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине
Читайте также
53%
Нашли ошибку?