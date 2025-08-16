«Признак доверия»: политолог прокомментировал поездку Путина в лимузине Трампа

Глава США лично встретил российского лидера.

Политолог Юрий Светов позитивно оценил поездку президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в одной машине. Об этом эксперт рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По мнению Юрия Светова, подобный шаг со стороны Путина говорит о большом доверии по отношению к Трампу.

«Вот этот жест, когда Владимира Путина президент США приглашает сесть в собственный лимузин, и президент Путин на это откликается. Это ведь признак доверия большого», — пояснил Светов.

Эксперт добавил, что он надеется на зарождение атмосферы доброжелательности к своему гостю.

«Владимир Путин тоже по Москве возил председателя КНР Си Цзиньпина в своем автомобиле», — напомнил Юрий Светов.

По его мнению, именно из таких, казалось бы, мелких деталей выстраивается положительная атмосфера будущего диалога. Подобные «нюансы» говорят, прежде всего, об уважении к друг другу.

Ранее 5-tv.ru писал, что саммит РФ и США состоялся на Аляске минувшей ночью. Путин и Трамп провели встречу в закрытом формате. Переговоры проходили по формуле «три на три». Главы государств беседовали около трех часов.

По итогу они вышли к журналистам и сделали ряд заявлений. И Путин, и Трамп назвали прошедший саммит «удачным». При этом глава Америки был огорчен тем, что сразу заключить «сделку» о мире на Украине ему не удалось. Но это, по словам Трампа, нисколько не помешает ему и дальше вести конструктивный диалог с Путиным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.