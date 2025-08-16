«Встреча с Путиным прошла очень хорошо»: Трамп об итогах саммита на Аляске

Дональд Трамп: встреча с Путиным прошла очень хорошо
Фото: Reuters/Gavriil Grigorov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Американский лидер подчеркнул, что стороны достигли заметного прогресса в обсуждении украинского вопроса.
Президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, прошедших 15 августа на Аляске. Об этом он написал 16 августа в своей социальной сети Truth Social.
«Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо», — написал он в своей социальной сети Truth Social.
Американский назвал саммит «замечательным» и «крайне успешным».
В интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что в ходе диалога был достигнут значительный прогресс. По его словам, существует «довольно высокая вероятность» заключения соглашения по урегулированию украинского кризиса.
Переговоры глав двух государств состоялись на территории американской военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже и продолжались 2 часа 45 минут.
По итогам пресс-конференции Владимир Путин заявил, что США проявляют стремление к поиску мирного решения конфликта на Украине. Российский лидер добавил, что Москва также заинтересована в этом, однако считает необходимым сначала устранить причины кризиса. Пресс-конференция завершилась без ответов на вопросы журналистов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 авг
- Зеленский заявил о визите в Вашингтон 18 августа для переговоров с Трампом
- 16 авг
- «Признак доверия»: политолог прокомментировал поездку Путина в лимузине Трампа
- 16 авг
- «Совместный успех»: в Совфеде РФ оценили переговоры Путина и Трампа
- 16 авг
- Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным
- 16 авг
- Борт Путина по пути с Аляски сопровождали американские истребители F-22
- 16 авг
- «Нашли общий язык»: Итальянский политолог оценила переговоры Путина и Трампа
- 16 авг
- Линия перемены дат: главные тезисы пресс-конференции Путина и Трампа
- 16 авг
- «Мир в безопасности»: что сказал Сийярто о встрече Путина и Трампа
- 16 авг
- Длительность беседы Путина и Трампа на пресс-конференции составила 12 минут
- 16 авг
- Китай поддержал диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине
Читайте также
53%
Нашли ошибку?