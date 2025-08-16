Лидеры ЕС поддержали позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 51 0

Европа готова принять участие в трехстороннем саммите, правда такой вариант никто пока не рассматривает.

Лидеры ЕС поддержали позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Reuters/Jeenah Moon

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Лидеры стран Европейского союза поддержали президента США Дональда Трампа за инициативы, направленные на урегулирование украинского конфликта и достижение мира. Об этом 16 августа сообщается в совместном заявлении, опубликованном на сайте совета ЕС.

В документе подчеркивается, что Украина должна обладать надежными гарантиями безопасности для защиты суверенитета и территориальной целостности. Европейские лидеры приветствовали заявление Трампа о готовности США предоставить такие гарантии.

Также в заявлении отмечена готовность Евросоюза взаимодействовать с Вашингтоном и Киевом для проведения трехстороннего саммита. При этом ЕС подтвердил намерение продолжать поддерживать Украину и подчеркнул, что решение по территориальным вопросам страна должна принимать самостоятельно.

Заявление подписали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
16 авг
Требует гарантии: Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»
16 авг
Пушков назвал саммит Путина и Трампа на Аляске поворотным событием
16 авг
«Встреча с Путиным прошла очень хорошо»: Трамп об итогах саммита на Аляске
16 авг
Зеленский заявил о визите в Вашингтон 18 августа для переговоров с Трампом
16 авг
«Признак доверия»: политолог прокомментировал поездку Путина в лимузине Трампа
16 авг
«Совместный успех»: в Совфеде РФ оценили переговоры Путина и Трампа
16 авг
Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным
16 авг
Борт Путина по пути с Аляски сопровождали американские истребители F-35
16 авг
«Нашли общий язык»: Итальянский политолог оценила переговоры Путина и Трампа
16 авг
Линия перемены дат: главные тезисы пресс-конференции Путина и Трампа
+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
В ДИТ Москвы рассказали о сервисах помощи бездомным животным
15:15
Спортивные мероприятия пройдут в «Лужниках» в рамках форума «Москва 2030»
15:00
Требует гарантии: Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»
14:40
Титул «Миссис Россия — 2025» завоевала Екатерина Семенова из Магнитогорска
14:25
Лидеры ЕС поддержали позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине
14:10
Пушков назвал саммит Путина и Трампа на Аляске поворотным событием

Сейчас читают

«Признак доверия»: политолог прокомментировал поездку Путина в лимузине Трампа
«Это война Байдена»: Расмуссен о возможных дальнейших действиях Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс