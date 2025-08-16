Требует гарантии: Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»

Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»
Фото: www.globallookpress.com/Felix Zahn
Президент Франции подчеркнул важность гарантий безопасности и сотрудничества с США и партнерами.
Президент Франции Эммануэль Макрон 16 августа заявил о скором проведении очередной встречи представителей «коалиции желающих» по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает Совет Европы.
Макрон отметил готовность США внести свой вклад в процесс достижения мира, ссылаясь на слова президента США Дональда Трампа.
«Любой прочный мир должен сопровождаться нерушимыми гарантиями безопасности. Мы будем работать над этим с ними и со всеми нашими партнерами по коалиции желающих, с которыми вскоре вновь соберемся для достижения конкретного прогресса», — написал он на своей странице в соцсети X.
В тот же день на сайте совета ЕС появилось сообщение о поддержке усилий Трампа в урегулировании украинского конфликта. В документе отмечена готовность европейских стран сотрудничать с США и президентом Украины Владимиром Зеленским для организации трехстороннего саммита.
Встреча президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом прошла 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев охарактеризовал диалог лидеров как позитивный и конструктивный.
