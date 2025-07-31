Метеочувствительным приготовиться: прогноз магнитных бурь на август

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

Магнитные бури в августе возникнут с низкой вероятностью

будет ли магнитная буря 1 августа 2025

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури

Специалисты ИКИ РАН спрогнозировали состояние поверхности Солнца на последний месяц лета.

В июле метеозависимые смогли немного передохнуть от резких изменений магнитного поля Земли. Но сложится ли столь благоприятная картина в августе? Ждать ли от последнего месяца лета магнитных бурь? Ответы — в материале URA.RU.

Вспышки на Солнце в июле

Несмотря на приближение к Земле протуберанца — крупной солнечной плазменной структуры — 27 июля, на метеозависимых это никак не повлияло. Магнитное поле едва заметно колебалось. В последующие дни солнечная плазма также планету не затрагивала.

Однако 30 июля эксперты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) зафиксировали череду солнечных вспышек. Одна из них в ночь на 31 июля продлилась десять минут.

Прогнозы на август

Специалисты лаборатории ИКИ РАН спрогнозировали состояние поверхности Солнца на август и то, как оно повлияет на Землю. По основным показателям астрономы предвещают относительно спокойную картину.

Сильные магнитные бури могут возникнуть с вероятностью в 7%. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда пройдет масштабное солнечное затмение века.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

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