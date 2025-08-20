Приготовьтесь: чего ждать от магнитной бури 20 августа

Специалисты Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики оценивают вероятность возникновения магнитной бури в 51%. Об этом пишет URA.RU.

При этом ожидается, что активность геомагнитных колебаний будет довольно слабой на уровне G1 (Kp=5) и ожидается с 18:00 до 03:00 по Москве.

При этом шанс менее интенсивных геомагнитных возмущений составляет 25%, а вероятность спокойной магнитосферы — 24%.

Индекс Ap достигнет значения 18, что сильно превышает обычные показатели соседних дней — 15 единиц.

Чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, эксперты советуют больше отдыхать в течение дня и снизить физическую активность. Также стоит минимизировать стрессовые ситуации и следить за своим самочувствием, особенно если имеется ишемическая болезнь сердца, гипертония или аритмия. Чаще измеряйте давление.

Кроме того, необходимо поддерживать водный баланс, соблюдать правильный рацион питания, больше выходить на свежий воздух, ограничить информационный поток и следить за качеством сна.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Земле началась магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.