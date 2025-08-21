Военнослужащие расчета новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С44 «Гиацинт-К» артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный пункт управления БпЛА ВСУ на константиновском направлении специальной военной операции (СВО).

Разведданные для нанесения удара были получены от операторов беспилотных летательных аппаратов, выявивших точное расположение вражеских объектов, замаскированных в лесополосе и являющихся частью мощного укрепленного района ВСУ. Артиллеристы выдвинулись на позицию, развернули орудие из походного положения в боевое. При помощи автоматизированной системы управления огнем военнослужащие навели установку на цель, после чего выполнили серию выстрелов 152-мм снарядами с дистанции более 30 километров, полностью уничтожив вражеский пункт управления вместе с расчетом. Контроль поражения цели осуществлялся операторами расчетов беспилотных летательных аппаратов соединения.

Особое внимание во время выполнения боевой задачи уделялось скорости работы, точному наведению орудия на цель и противодействию вражеским беспилотникам, слежение за возможным приближением которых осуществляли военнослужащие группы охраны и обороны расчета, визуально контролировавшие воздушную обстановку. После успешного поражения цели расчет оперативно покинул огневую позицию.

Расчеты САУ «Гиацинт-К» ежедневно выполняют огневые задачи по поддержке действий штурмовых подразделений, уничтожению различных целей противника, а также ведут контрбатарейную борьбу. Боевая машина построена на базе колесного шасси, что позволяет ей быть маневреннее и мобильнее.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

