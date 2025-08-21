Собянин: на юго-востоке Москвы продлят трамвайную линию

Мария Щелканова
Мария Щелканова 40 0

Будет обустроена пересадка на станцию МЦК Угрешская.

Собянин рассказал о развитии транспортной системы в Печатниках и Южнопортовом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На юго-востоке Москвы увеличат действующую трамвайную линию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На Угрешской улице продлят действующую трамвайную линию на 900 метров с обеспечением пересадки на станцию МЦК Угрешская», — написал он.

Собянин добавил, что будет построено здание конечной станции трамвайной ветки с организацией отстойно-разворотной площадки и надземный переход через железнодорожные пути рядом с Шоссейном Проездом.

А для удобства жителей в районах Южнопортовый и Печатники планируется обновление и строительство шести километров пешеходных и автомобильных дорог. Работы затронут Угрешскую и Южнопортовую улицу и 2-й и 3-й Угрешский проезды.

Ранее 5-tv.ru писал о начале строительства станции метро «Гольяново». Станция будет расположена на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и войдет в состав Арбатско-Покровской линии.

Идет подготовка для начала работы двух тоннелепроходческих комплексов. Первый щит на участке «Щелковская» — «Гольяново» должен пойти уже в ноябре, второй — чуть позже.

