Волнения атмосферы: геомагнитный прогноз на 22 августа

Александра Якимчук
Солнце особенно активно в последние дни.

Повлияет ли солнечный протуберанец? Геомагнитный прогноз на 22 августа

Фото: 5-tv.ru

Небольшие геомагнитные колебания ожидаются 22 августа

Небольшие геомагнитные колебания стоит ждать 22 августа. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФС.

Небольшие вспышки были зафиксированы на Солнце в последние два дня, однако они не окажут большого влияния на магнитное поле Земли. В сторону нашей планеты также начал «дуть» солнечный ветер из огромной коронарной дыры на светиле. Он, вероятно, способен спровоцировать волнение атмосферы Земли и даже стать причиной серверного сияния. Это явление можно будет наблюдать в некоторых северных регионах России.

Несмотря на все это, наша планета все еще остается в «зеленой зоне», и с вероятностью 68% геомагнитное поле Земли будет спокойно. На незначительные колебания специалисты отдают 25%. А возможность полноценной магнитной бури равна 7%.

Уровень колебаний атмосферы Земли 22 августа ожидается в районе трех баллов. Этот показатель выше обычного, но все еще не выходит за пределы «зеленой зоны».

Отметили ученые и то, что от Солнца 20 августа оторвался большой протуберанец. В июне это явление спровоцировало большую трехдневную магнитную бурю. Но в этот раз выброс произошел в открытый космос, поэтому на нашу планету не повлияет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Солнце выбросило самый крупный протуберанец за последний год.

