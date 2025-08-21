Волнения атмосферы: геомагнитный прогноз на 22 августа

Солнце особенно активно в последние дни.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Небольшие геомагнитные колебания ожидаются 22 августа
Небольшие геомагнитные колебания стоит ждать 22 августа. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФС.
Небольшие вспышки были зафиксированы на Солнце в последние два дня, однако они не окажут большого влияния на магнитное поле Земли. В сторону нашей планеты также начал «дуть» солнечный ветер из огромной коронарной дыры на светиле. Он, вероятно, способен спровоцировать волнение атмосферы Земли и даже стать причиной серверного сияния. Это явление можно будет наблюдать в некоторых северных регионах России.
Несмотря на все это, наша планета все еще остается в «зеленой зоне», и с вероятностью 68% геомагнитное поле Земли будет спокойно. На незначительные колебания специалисты отдают 25%. А возможность полноценной магнитной бури равна 7%.
Уровень колебаний атмосферы Земли 22 августа ожидается в районе трех баллов. Этот показатель выше обычного, но все еще не выходит за пределы «зеленой зоны».
Отметили ученые и то, что от Солнца 20 августа оторвался большой протуберанец. В июне это явление спровоцировало большую трехдневную магнитную бурю. Но в этот раз выброс произошел в открытый космос, поэтому на нашу планету не повлияет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Солнце выбросило самый крупный протуберанец за последний год.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 20 авг
- Приготовьтесь: чего ждать от магнитной бури 20 августа
- 19 авг
- На Земле началась магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце
- 18 авг
- Несильно, но чувствительно? Магнитная буря накроет Землю 19 августа
- 9 авг
- Влияние корональной дыры: на Земле началась магнитная буря
- 8 авг
- Землю накроет мощная магнитная буря: прогноз и рекомендации
- 7 авг
- Сильнейшая за два месяца магнитная буря начнется 8 августа
- 31 июл
- Метеочувствительным приготовиться: прогноз магнитных бурь на август
- 24 июл
- Солнечный ветер: какой будет геомагнитная активность Земли 25 июля
- 23 июл
- Нетипичная середина лета: магнитная буря ожидается на Земле 23 июля
- 23 июл
- На Земле произошла магнитная буря категории G2
82%
Нашли ошибку?