Лето возвращается? Синоптик назвал последствия для РФ от бушующего в США урагана

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 96 0

Зонты убирать не стоит.

Лето возвращается? Синоптик назвал последствия для РФ от бушующего в США урагана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Тема:
Погода

Остатки от бушующего в США урагана «Эрин» могут сформировать циклон, который дойдет до России и приведет к потеплению. Об этом РИА Новости сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По мнению синоптика, в последние дни августа может значительно потеплеть. Это во многом будет зависеть от дальнейшего «поведения» урагана «Эрин». Он, как уточнила Макарова, очень мощный. Ожидается, что после США «Эрин» еще покружит между британскими островами и Гренландией.

Только после этого из его остатков, вероятнее всего, сформируется циклон, который отправится в Европу. Также он может прийти в северную часть Москвы. При таком исходе событий в российской столице дожди не прекратятся, но, по словам метеоролога, температура воздуха сильно изменится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве наступила метеорологическая осень. Над городом нависли свинцовые тучи. Кроме того, на столицу обрушился ливень.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
21 авг
Вот и лето прошло: в Москве началась метеорологическая осень
21 авг
В Москве и Подмосковье выпала четверть месячной нормы осадков
19 авг
Праздник Преображения или Яблочный Спас: смысл, традиции и правила 19 августа
19 авг
Лето, прощай? В какие дни недели в Москве будет больше всего дождя
18 авг
Экономия на кондиционере: справится ли с жарой солнцезащитная пленка на окно
18 авг
Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве
17 авг
«Лето не уйдет по-английски»: какая погода ждет москвичей в конце августа
17 авг
Вот и лето прошло: какая погода ждет москвичей на предстоящей неделе
15 авг
Десятки пострадавших и тысячи эвакуированных: юго-восток Китая ушел под воду
14 авг
В Дагестане двое мужчин спасли семью в тонущем автомобиле
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:41
На портале «Наш город» можно сообщить о незаконной рекламе в общественных местах
16:19
«Дети сидят прямо на песке»: сотни тысяч людей живут в палаточном городке на западе Газы
16:00
«Борец за права человека»: Захарова прокомментировала смерть Вышинского
15:40
Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над территорией России
15:40
Умерла актриса и заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
15:18
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки

Сейчас читают

Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025