Лето возвращается? Синоптик назвал последствия для РФ от бушующего в США урагана

Зонты убирать не стоит.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Остатки от бушующего в США урагана «Эрин» могут сформировать циклон, который дойдет до России и приведет к потеплению. Об этом РИА Новости сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
По мнению синоптика, в последние дни августа может значительно потеплеть. Это во многом будет зависеть от дальнейшего «поведения» урагана «Эрин». Он, как уточнила Макарова, очень мощный. Ожидается, что после США «Эрин» еще покружит между британскими островами и Гренландией.
Только после этого из его остатков, вероятнее всего, сформируется циклон, который отправится в Европу. Также он может прийти в северную часть Москвы. При таком исходе событий в российской столице дожди не прекратятся, но, по словам метеоролога, температура воздуха сильно изменится.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве наступила метеорологическая осень. Над городом нависли свинцовые тучи. Кроме того, на столицу обрушился ливень.
