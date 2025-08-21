Вот и лето прошло: в Москве началась метеорологическая осень

В Москве началась метеорологическая осень

В Москве досрочно началась метеорологическая осень. Над столицей нависли свинцовые тучи, на город обрушился ливень. Из-за грозы в Шереметьеве не смог сесть самолет. Борт долго кружил в небе и в итоге приземлился во Внукове.

Мощный дождь затопил также улицы Сочи. Дороги размыло, под воду ушли подземные паркинги и парковки. Последствия непогоды устраняют сейчас и в Улан-Удэ. Ночью в столице Бурятии выпала треть месячной нормы. Затоплены кварталы, машины застревают в лужах. Коммунальщики откачивают воду с помощью специальных помп. В некоторых микрорайонах нет света.

